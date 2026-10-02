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罪嫌不足 南港展館弊案定讞14年後 王隆昌改判無罪

聯合報／ 記者謝亞庭／台北報導

教授<a href='/search/tagging/2/王隆昌' rel='王隆昌' data-rel='/2/262712' class='tag'><strong>王隆昌</strong></a>（左）昔捲入南港展覽館<a href='/search/tagging/2/弊案' rel='弊案' data-rel='/2/227650' class='tag'><strong>弊案</strong></a>，案件定讞十四年後開啟再審，台灣高等法院昨判王無罪，他的胞兄（右）陪伴身旁，對天比讚直呼「老天有眼」。記者謝亞庭／攝影
教授王隆昌（左）昔捲入南港展覽館弊案，案件定讞十四年後開啟再審，台灣高等法院昨判王無罪，他的胞兄（右）陪伴身旁，對天比讚直呼「老天有眼」。記者謝亞庭／攝影

台北科技大學前教授王隆昌捲入南港展覽館弊案，被控二○○四年擔任工程標案評委收賄一百二十萬元，遭判刑七年八月確定，服刑三年多假釋出獄。該案定讞十四年後，今年五月開啟再審，台灣高等法院根據律師團提供的新證據，包括王在校授課資料及證人供述矛盾，認定一審採信單一供述，欠缺補強證據，無法證明王有罪，昨改判無罪。

全案源於二○○三年七月間，內政部營建署籌辦世貿南港展覽館興建工程，預算台幣三十六億元，對外採最有利標方式招標，由專家學者組成評選委員會審理標案。

力拓營造負責人郭銓慶（判刑六月定讞）有意參與標案，得知友人蔡銘哲與前第一夫人吳淑珍熟識，且吳淑珍對時任內政部長余政憲有影響力，便透過蔡向吳淑珍表明欲承包工程，並願支付九千萬元，請吳淑珍協助招標前取得評選委員名單。

吳淑珍邀不知情的余到官邸，要求余將南港展覽館評委名單洩漏給蔡，蔡再把相關文件轉交給郭；郭取得名單後，指示特助黃維安、力拓總經理蔡尚清分頭行賄六名評委。其中，王隆昌被認定收受前金、後謝共一百二十萬元賄款，二○一二年經最高法院駁回上訴，判刑七年八月定讞，入監服刑三年多假釋。

王堅決否認犯行，聲請再審遭駁回，後經台灣高等檢察署聲請再審，高院今年五月裁定開始再審。

高院審理認為，本案認定王收賄的直接證據，主要來自行賄者黃維安的片面證述，然而黃的證詞多次出現不同說法，甚至前後矛盾，欠缺補強的客觀證據，台北地院仍憑黃的單一供述而認定王涉貪。

高院指出，本案七十萬元「前金」交付時間，檢方僅稱在二○○四年一月十九日至二十九日間某日，不能確定具體日期、時間。關於資金來源，也以業者一紙「黃特助五十加二十（南港）」備註定罪，實際上無法導出王經手收賄的結論。而五十萬元「後謝」，同樣也無法特定行、收賄時間點，或有相對應的提款及公司付款資料。

高院再檢視王的評分結果，未發現異常，並無明顯拉高業者分數、壓低其他廠商評分的情形。綜合相關卷證，除了黃的證述外，沒有其他補強證據佐證真實性，高院認為王罪嫌不足，依無罪推定及罪疑唯輕原則，撤銷原有罪判決，諭知無罪。

王隆昌 弊案 郭銓慶

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