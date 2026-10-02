捲入南港展覽館弊案 教授改判無罪 流下男兒淚

「遲來的正義也是正義」台北科技大學前教授王隆昌捲入南港展覽館弊案，二○一二年被依收賄罪判刑七年八月定讞，台灣高等法院再審昨改判無罪，他聆聽判決「無罪」二字，禁不住流下男兒淚。王說，妻子因不耐煎熬離世，他要到墳前告訴她「可以瞑目了」，撫慰妻子在天之靈。

王隆昌二○一三年九月入監服刑，二○一七年三月獲准假釋，成為他一生的痛。捍衛清白之路迢迢，王一路走了十四年，他每次出庭都忍不住落淚。

王感謝高院法官們的用心，仔細地審閱所有卷證，釐清真相，以更崇高的道德勇氣匡正原來的冤判，還他清白，讓他看到了國家司法正義的一面，也謝謝民間司改會、義務律師團、前大法官許玉秀及學校老同事、學生，伴他「重生」。

王隆昌多次感嘆「夫復何求」，但覺得遲來的正義仍是一道光芒。即便過去屢戰屢敗，但眾人沒有放棄、不屈不撓、愈戰愈勇。他說，獲判無罪時腦中是一片空白，但心中的感恩之情，光是用嘴巴說出「感謝」二字也不足以表達；如今已七老八十，也令他想起唐朝詩人李商隱的「夕陽無限好」，感觸良多。

談及過世的妻子，王仍難掩激動情緒，頻頻拭淚。他泣訴，太太禁不起冤案的煎熬，多年前就已往生，現下重拾清白，已經可以去她墳前告慰，「她死前曾在病床上跟我講『如果就這樣走了，我死不瞑目』，我等一下要告訴她，妳可以瞑目了。」