新聞眼／長期供養不算收賄 人民何以信任司法

獄官長年收受餽贈，讓東森集團總裁王令麟將監獄當董事長辦公室，享盡一切特權，掀開獄政貪瀆弊案，歷經近十二年漫長審理，全案主要被告獲判無罪，外界出現「有錢判生，沒錢判死」聯想，再度重創人民對司法的信任度。

台北監獄前副典獄長蘇清俊從一審重判十六年，翻轉獲得「清白」，如此轉折，高院理由解釋王令麟秘書確實有請託、送禮，蘇也接受餽贈，但「查無對價關係」，因此不能論斷成立收賄罪。

然而，不僅這樣的說法難以服眾，也與人民法感情不符，監所官員頻繁接受禮盒，品項還包括大閘蟹、牛排，甚至免費入住總統套房，卻僅是行政或懲戒責任，而不構成貪瀆要件？是否意味只要手法夠隱晦，以私人社交作為包裝，即能遊走灰色地帶？

判決理由也提及，長期接受「供養」但無法證明某次或一系列財物是為了交換特定職務行為，也就沒有達到行賄罪程度。不過，監獄環境不同一般，受刑人一舉一動、生活處遇皆受到獄官的掌控，長年送禮給獄官無疑是希望能有「特別照顧」，若要精準指明某項餽贈對應特定的特權行為，也脫離社會常情。

獄政弊案自二○一五年起訴，引起社會矚目，但外界更質疑「連監獄裡的弊案也可以拖這麼久？」一審耗費四年審理，二審也歷經七年光陰，究竟是真相難明還是訴訟技術使然？

現下，檢方確定將提上訴，高院的見解也必須受到最高法院的檢視，未來訴訟之路仍漫長。

十一年過去，消耗不少司法與行政資源，當事人也承受極大的身心與名譽代價。司法審判講求證據，但一、二審判決如此歧異，也著實令人民譁然，不禁會質疑法律標準、可預測性，司法公信力也隨之削減。