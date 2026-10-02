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獄政弊案一審曾重判 簡任獄官仍在職 二審翻盤

聯合報／ 記者王聖藜林孟潔／台北報導

獄政弊案二審翻盤，台北監獄前副典獄長蘇清俊、台中監獄前副典獄長趙崇智儘管一審曾重判迄仍在職，台北監獄前科員祖興華則持續停職；矯正官員表示，蘇、趙案發後已調非主管職務，祖則待官司確定，再決定是否准予退休。

台北地檢署二○一五年一月起訴前，蘇清俊、趙崇智曾羈押禁見，矯正署隨即將兩人調離主管職務，都在矯正署任專門委員至今；祖興華其時也續在台北監獄任科員，直到二○二四年七月屆齡時先辦停職。

矯正官員表示，雖然蘇清俊、趙崇智一、二審判決落差大，基於無罪推定原則，只能先將兩人調整職務，祖興華因刑事官司未確定，容後再決定是否替他辦理退休。

蘇清俊、趙崇智二○一九年十月一審重判十六年、十一年八月仍在職，據了解，弊案爆發後，矯正署陳報法務部將簡任職等的蘇、趙移送監察院，再轉懲戒法院審理，祖是薦任官，直接送懲戒法院，三人懲戒訴訟一審已出爐，但尚未確定。

蘇清俊因案被監察院彈劾，監察院認為蘇運用昔日長官威勢，替王令麟安排接見、假釋提報。王透過特助胡曉菁定期餽贈禮盒，並招待入住東森海洋溫泉酒店總統套房。監委調查發現，蘇還接受其他受刑人的不當餽贈，價值約五十九萬元。

監察院認為，胡曉菁因故欲至宜蘭監獄辦理在監服刑的民進黨大老吳乃仁特別接見，託由蘇清俊代為聯繫，蘇打電話給時任宜蘭監獄典獄長吳載威情商。事成後，胡女邀約吃海鮮、贈送五張東森海洋溫泉酒店海景豪華雙人房住宿券。

台北監獄前科員祖興華則在蘇清俊調往綠島監獄後，接替蘇幫王令麟傳遞各種訊息，又收受東森購物台的禮物，另外，台中監獄前副典獄長趙崇智受人委託照顧服刑中的友人，並收受財物。

監察院彈劾後，懲戒法院第一審二○二三年五月判蘇撤職並停止任用四年、趙撤職並停止任用二年、祖撤職並停止任用一年，三人刑事雖獲判無罪，懲戒案件第二審仍將視違失行為獨立審判。

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