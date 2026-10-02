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陸半導體公司在台偷營運7年 年賺2億 在台負責人遭求刑

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

中國大陸ＩＣ設計公司「龍迅半導體（合肥）」涉嫌非法在台營運七年，挖角我國高科技工程師，銷售自主研發設計的橋接晶片給台灣客戶，使龍迅合肥每年營收達人民幣四千多萬元（逾一億九千萬台幣），在台負責人林浩原涉違反兩岸人民關係條例未經許可而為業務活動，台北地檢署昨起訴，求刑一年六月。

龍迅半導體（合肥）主要研發橋接晶片、高速信號傳輸晶片等，在上海證券交易所掛牌上市，二○一二年間曾到台北市內湖區設立辦事處，但三年後董事會決議撤銷，向經濟部申請廢止並通過。

檢方追查，通緝中的美籍華人、龍迅董事長陳峰二○一八年間涉嫌指示海外業務部門負責人林浩原負責在台營運業務，二○二四年間因業務擴增，租下台北市的商務中心辦公室作為營運處所，陳不定期匯款二千至二萬元美金給林，支付在台營運費用。

起訴指出，龍迅公司招募陳、劉二人擔任高科技工程師，負責在台研發、測試晶片及晶片產品技術服務，二○一八年起銷售自主研發設計橋接晶片給宏正自動科技、群豐駿科技、群光電子、研華、廣達電腦等台灣客戶，並提供技術支援等售後服務。

林浩原稱，合肥龍迅每月給他人民幣六千元底薪，再加銷售獎金，年收入約新台幣一八○萬元至二五○萬元。檢方計算他七年的報酬共新台幣一二六○萬元及人民幣七萬二千元，建請宣告沒收。

檢方痛批，林浩原的行為使對岸規避審查而誘拉我產業人才，並以在台晶片生產技術為大陸生產高科技晶片，長此以往將造成我國喪失先進製程晶片技術及市場優勢，若予輕判，將無法有效保護我國產業發展，更將嚴重影響國家安全，求刑一年六月。

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