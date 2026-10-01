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文資所員工球員兼裁判撈百萬遭屏檢重批 屏縣府：全面清查絕不護短

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣府文化處文資所約用人員林男涉與同在縣府任職楊姓妻子合作，找廠商「借牌」投標，再成立人頭企業社承攬自己經手標案，自己承辦、自己驗收，屏東地檢署痛批林男「球員兼裁判」，將政府採購資源視為私家產業，檢方依貪汙治罪條例等罪起訴林姓夫妻，分別求刑4年半、3年8月。屏東縣府表示，絕不護短，全面清查。

屏東縣政府文化處今表示，林男遭收押後，今年8月1日起依規定終止契約，「秉持公義，絕不護短」，偵辦期間全力配合廉政及司法機關；楊女則已於8月21日自願離職。林男起訴後，經屏東地院裁定25萬元交保。

文化處表示，針對涉案開口勞務合約及小額採購案件，已全面行政清查與複查。如確有藉由不實名義投標或違法履約者，將依「政府採購法」相關規定追討、停權或終止合約等必要處置，以維護公共採購的公平性與正義。

「加強利益迴避，嚴格內部勾稽」，文化處指出，全面落實「公職人員利益衝突迴避法」規範與知會機制，要求同仁及參與採購廠商於投標與簽約前，確實填具身分揭露表、加強同仁對「政府採購法」相關規定的教育訓練；另建立內部勾稽與比對作業，嚴防利用人頭或關聯企業違法借牌投標的情事發生。

屏檢起訴指出，林男自2016年起任職文資所，負責下淡水溪鐵橋管理維護案採購、履約管理，也擔任大武營區小額採購驗收人員。檢方查出，林男夫妻2024年起布局，先借用友人企業社名義參與投標，之後再找友人充當負責人成立企業社，實際由夫妻掌控。

該企業社先後取得2025、2026年度下淡水溪鐵橋管理維護開口勞務案，另承攬下淡水溪鐵橋、大武營區16件小額採購，涉及清潔、維護、植栽修剪等工作。檢方認定夫妻藉此獲取不法利益108萬2156元，兩人坦承犯行並繳回全部犯罪所得。

檢方認為，林男身為採購核心承辦人，本應廉潔自持，卻利用職務讓自己實際掌控的業者取得標案，「球員兼裁判」，破壞政府採購公平競價機制及公務員形象，且犯案具有計畫性、延續性及制度濫用性，建請法院判林男4年6月、褫奪公權2年；楊女3年8月、褫奪公權2年。

屏東縣府文化處文資所約用人員林男涉與同在縣府任職楊姓妻子合作，找廠商「借牌」投標，再成立人頭企業社承攬自己經手標案，屏檢批林男「球員兼裁判」，依貪汙治罪條例等罪起訴林姓夫妻，分別求刑4年半、3年8月。縣府表示，絕不護短。聯合報系資料照
屏東縣府文化處文資所約用人員林男涉與同在縣府任職楊姓妻子合作，找廠商「借牌」投標，再成立人頭企業社承攬自己經手標案，屏檢批林男「球員兼裁判」，依貪汙治罪條例等罪起訴林姓夫妻，分別求刑4年半、3年8月。縣府表示，絕不護短。聯合報系資料照

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