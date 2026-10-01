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彰化永靖鄉太陽能光電系統招標案爆弊端 前鄉長被判13年重刑

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣永靖鄉前鄉長詹木根和鄉公所3名職員、光電廠商等5人與江姓、李姓兩名「中人」，辦理鄉公所公有財產設置太陽能光電系統招租作業及參與投標事宜，分別涉犯違背職務收受賄賂等罪，彰化地方法院判決詹木根等涉案人員應執行有期徒刑10月至13年，褫奪公權1年至8年。可上訴。

詹木根尋求連任下屆縣議員，一審判決結果不影響競選，依法要判決定讞才影響當選資格，因此彰化縣員林區縣議員選舉仍呈現參選爆炸。

判決書指出，民國109年6月詹木根擬辦理清潔隊暨棒球場設置太陽能光電系統招租案，江信杰（中人）得知後即尋來李孟恂，並遊說詹木根配合讓李男等人配合的廠商統益公司順利得標，許以賄款，詹木根指示不知行賄情節的鄉公所主任秘書林惠君、清潔隊長陳彥銘協助配合江信杰等人及江信杰等人尋來有投標與行賄意願的統益公司（負責人林新寶、承辦人李國正）。

林惠君、陳彥銘依指示配合江信杰等人，依他們提供的招標資格限制、押標金等條件製作有利統益的招標文件及租約，並協助提供永靖鄉公所的回饋項目與租金條件給江信杰等人，使統益得以順利得標，詹木根因而取得統益支付306萬餘元賄款，江信杰、李孟恂各獲得69萬餘元報酬。

詹木根因上述招租案收受賄款後，食髓知味，民國110年6、7月間徵求江信杰繼續參與永靖屋頂等三案的設置太陽能光電系統招租案，並指示林惠君、楊燦苡配合江信杰辦理，江信杰尋得有行賄及投標意願的許進宏、賴榮貴、高堃榮以茂迪公司參與招租案。

林惠君、楊燦苡按照圖利統益的招標作業程序，依詹木根指示配合江信杰等人，但因招標程序經政風室認定不合法廢標，江信杰等人因而找新鑫公司，以相同手法使新鑫公司得以順利得標。詹木根因而取得190萬餘元賄款，江信杰、許進宏則各獲得47萬餘元、13萬餘元的報酬。

彰化地院審酌，詹木根案發當時為永靖鄉長，竟不思廉潔自持，為圖私利，使下屬配合犯罪，洩漏足以造成限制競爭或不公平競爭之事項予江信杰轉知特定廠商，再實際收受賄賂，戕害政府機關及公務員聲譽至鉅，腐蝕國家社會法治根基，且犯後否認犯罪，未繳回犯罪所得，實難姑息縱容。

另考量林惠君、陳彥銘坦承犯行，楊燦苡否認犯行的態度，江信杰、李孟恂、林新寶、李國正、許進宏、賴榮貴、高堃榮犯後均知坦承犯行，態度尚可，被告江信杰、李孟恂、許進宏繳回全部犯罪所得。量處執行刑如下：

詹木根犯違背職務收受賄賂罪，應執行有期徒刑13年，褫奪公權8年，沒收犯罪所得496萬9972元。林惠君犯共同犯對主管事務圖利罪，應執行有期徒刑3年2月，褫奪公權3年。陳彥銘共同犯對主管事務圖利罪，處有期徒刑2年6月。褫奪公權3年。楊燦苡共同犯對主管事務圖利罪，處有期徒刑5年2月。褫奪公權4年。

江信杰共同犯非公務員對於公務員關於違背職務行為交付賄賂罪，應執行有期徒刑10月，褫奪公權1年，沒收犯罪所得117萬2830元。李孟恂共同犯非公務員對於公務員關於違背職務行為交付賄賂罪，處有期徒刑6月，褫奪公權1年，沒收犯罪所得69萬6630元。

林新寶共同犯非公務員對於公務員關於違背職務行為交付賄賂罪，處有期徒刑6月，褫奪公權1年。李國正共同犯非公務員對於公務員關於違背職務行為交付賄賂罪，處有期徒刑6月，褫奪公權1年。統益機電工程公司犯罪所得485萬4306元沒收。新鑫公司犯罪所得166萬9160元沒收。

彰化縣永靖鄉公所一張被指為「掛羊頭，賣狗肉」的光電案招租案揭開永鄉一連串光電設置弊端。聯合報系資料照
彰化縣永靖鄉公所一張被指為「掛羊頭，賣狗肉」的光電案招租案揭開永鄉一連串光電設置弊端。聯合報系資料照

彰化 鄉長 標案

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