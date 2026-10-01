楊智惠檢舉三顧染紅遭司法追殺控調查官濫權 國發基金未利益迴避

義守大學前副院長楊智惠向投資三顧的國發基金檢舉，指三顧副董陳宗基疑謀議將台日合作的細胞層片技轉大陸，涉及50億元人民幣合作計畫，詎料檢舉後卻遭三顧提告捲入司法調查，承辦此案的時任調查局台北市調查組長劉錦勳，因涉接受陳宗基不當餽贈，洩漏偵查機密，近期被檢方依圖利與洩密罪起訴、求刑8年，當年楊智惠遭劉錦勳不當偵辦過程，以及國發基金相關人員轉任三顧關係企業，再度引發外界利益迴避的質疑。

起訴指出，劉錦勳涉接受三顧相關人士飲宴、高爾夫及演唱會等招待，涉洩漏偵查秘密、協助無償數位鑑識，顯示與陳宗基私交密切。劉錦勳甚至多次率領中正站同仁參加三顧公司尾牙，兩人稱兄道弟，已失執法者應有分際。

楊智惠當年遭控違反營業秘密法，返台時在機場空橋遭調查官拘提，後來向法院聲請提審獲釋。楊智惠主張，相關案件是在她向國發基金檢舉三顧疑計畫技轉大陸後發生，質疑自己遭到不當司法追訴，已向調查局提出500萬元國賠。

據了解，三顧過去引進日本CellSeed公司的膝軟骨細胞層片再生技術，曾獲國發基金投資1億1500萬元，後來成立樂迦公司打造細胞委託開發暨製造（CDMO）廠，國發基金再投入2億7900萬元，加計其他泛官股資金，政府相關投資持股具有一定比重。

據指出，楊智惠提出國賠並非為了求償，未來無論法院判賠多少，將全數捐公益使用，目的在釐清三年來司法偵辦過程是否存在違法濫權。

2022年楊智惠向國發基金檢舉時，提出三顧內部對話等資料，內容涉及大陸市場營運計畫、香港公司、技術授權及資金安排等。她質疑，相關規劃可能使原本由台灣取得的日方技術透過香港架構進入大陸。CellSeed曾針對合作爭議要求三顧說明，雙方最終終止技轉合作。

據樂迦公開資料顯示，當年接獲楊智惠檢舉資料的國發基金執行祕書蘇來守，離開國發基金後轉任三顧派任樂迦董事；曾任三顧申請國發基金投資案評選主席的前國發基金副主委邱俊榮，後來也出任樂迦董事長。

有吹哨者質疑，相關人員從政府投資、監督角色轉往被投資企業擔任董事，是否涉及利益衝突，以及當年檢舉案件究竟如何處理，國發基金及主管機關應進一步說明。