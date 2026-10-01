車給前夫開、欠款找上她 女怕遭強制執行急辦分期

新竹縣湖口鄉陳姓女子積欠使用牌照稅、國道通行費及監理機關罰鍰近5萬元，案件移送行政執行署執行。陳女考量名下車輛長期由前夫使用，還要接送子女上下學，日前偕前夫到新竹分署辦理分期，雙方協議分5期繳納，當場繳清首期8000元。

法務部行政執行署新竹分署配合法務部行政執行署推動「交通（加強執行車輛相關稅費罰鍰）專案」，針對滯欠使用牌照稅、交通違規罰鍰、國道通行費等案件持續加強執行。

新竹分署表示，陳女因欠繳使用牌照稅、國道通行費及監理機關罰鍰，經相關機關通知仍未繳納，案件移送新竹分署強制執行。分署依法傳繳後，陳女於今年9月間偕同前夫到分署洽辦分期繳款。

據了解，車輛雖登記在陳女名下，但長期由前夫使用，平時主要用於接送子女上下學及家庭生活所需。陳女收到分署通知後，考量車輛若遭進一步執行，可能影響子女日常接送及家庭生活，因此與前夫一同前往分署，希望透過分期方式解決欠款。

承辦人員了解陳女家庭、用車情形及繳款能力後，與其研議清償方式，雙方最後達成共識，近5萬元欠款分5期繳納，每期8000元，陳女並於辦理分期當日繳納首期款，後續將依約定期程逐期清償。

新竹分署表示，行政執行目的在於依法實現公法上金錢給付義務，對經通知仍未履行義務的民眾，將依法採取必要執行措施；但執行過程也會依個案實際情況，在兼顧公共利益與義務人權益前提下，協助有履行意願、但一次繳清確有困難的民眾，透過分期繳款等方式逐步清償欠款。