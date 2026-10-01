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花蓮秀林鄉代參選人涉發錢買票 法院裁定羈押禁見

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮縣秀林鄉地方選舉再爆賄選疑雲。國民黨提名的秀林鄉第三選區鄉民代表參選人梁文孝，涉嫌在登記參選後，以生日禮金、餐敘及慰問金等方式向選民爭取支持，昨天遭檢警調搜索約談，檢方訊後認定涉犯投票行賄罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見，花蓮地方法院今天裁定羈押禁見。

據了解，梁文孝於9月初完成參選登記後，曾以慶生活動名義宴請地方民眾，並發放1000元禮金；另也透過關懷慰問、生日禮金及餐會等方式接觸選民，甚至利用其擔任公益協會負責人的身分發放物資，涉嫌藉此尋求支持。檢調還查出，一名吳姓樁腳疑似在梁文孝登記參選後，發放每人2000元現金給具有投票權的鄉民拉票。

全案經檢察官漏夜偵訊後認為，梁文孝及吳姓樁腳涉犯公職人員選舉罷免法投票行賄罪嫌重大，且有逃亡、滅證及串證之虞，因此向花蓮地方法院聲請羈押禁見，法院審理後，於下午5時許裁定兩人羈押禁見，其餘到案人員則訊後請回。

另外，梁文孝為現任秀林鄉長王玫瑰的親家，王玫瑰及參選鄉長的丈夫胡智民日前才因涉嫌利用地方回饋金辦理餐會、贈禮及發放現金爭取支持，遭法院裁定羈押禁見，至於梁文孝案是否與王玫瑰夫婦案有所關聯，檢調持續深入追查釐清。

參選花蓮縣秀林鄉第三選區鄉民代表的梁文孝，涉嫌以生日餐會、慰問金等名義賄選，花蓮地檢署訊後向法院聲請羈押禁見獲准。記者王思慧／攝影
參選花蓮縣秀林鄉第三選區鄉民代表的梁文孝，涉嫌以生日餐會、慰問金等名義賄選，花蓮地檢署訊後向法院聲請羈押禁見獲准。記者王思慧／攝影

花蓮 梁文孝 賄選

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