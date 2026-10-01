屏縣府約用員工夫妻檔涉貪 屏檢批「球員兼裁判」把採購當私家產業

屏東縣政府文化資產保護所爆發採購弊案，約用人員林男負責下淡水溪鐵橋、大武營區採購及驗收業務，卻涉嫌與同在縣府行研處臨時人員楊姓妻子合作，先找廠商「借牌」投標，之後再找友人充當人頭成立企業社，夫妻掌控，承攬經手清潔維護及小額採購案，球員兼裁判，自己承辦自己驗收，屏東地檢署偵結，將林男、楊女涉圖利等罪起訴，檢方求刑林男處4年半、楊女3年8月。

案發後，屏東縣政府表示，林男在今年8月1日遭解職。楊女在今年8月21日自願離職。林男遭收押，檢方起訴後，屏東地院裁定林25萬元交保。

屏檢起訴指出，林男從2016年起任職屏東縣文化資產保護所約用人員，負責下淡水溪鐵橋管理維護案經費申請、採購、履約管理，並擔任大武營區小額採購驗收人員。

屏檢調查，林男與在屏東縣府擔任臨時人員妻子楊女，2024年起布局。夫妻先向友人借用企業社名義，再找人參與下淡水溪鐵橋清潔勞務案投標。林男身為該採購案承辦人，製作文件，使借牌企業社取得標案。楊女之後找上友人當名義負責人，另成立企業社，但實際營運均由林姓夫妻掌控，承攬文資所標案。

檢方查出，該企業社先後取得2025、2026年度下淡水溪鐵橋管理維護開口勞務案，另承攬下淡水溪鐵橋及大武營區多達16件小額採購。下淡水溪鐵橋多筆清潔、維護、植栽修剪及相關採購，部分案件金額控制小額採購額度；綜合各案，林姓夫妻藉此不法利益108萬2156元。

屏檢認為，林男、楊女涉犯貪汙治罪條例、圖利罪與採購法借用他人名義或證件投標、以詐術使開標發生不正確結果等罪嫌；另3名人違反政府採購法。林姓夫妻坦承，繳回全部犯罪所得。

檢方指出，林男身為採購案件核心承辦人，本應廉潔自持，卻利用職務機會讓自己實際掌控業者取得標案，破壞政府採購公平性。林男「球員兼裁判」，將政府採購資源視為私家產業，為謀經濟利益罔顧職務廉潔，嚴重破壞採購制度公平競價機制與公務員形象。

起訴指出，林男夫妻前後犯案3次，時間跨越多年，圖利金額合計逾100萬元，犯罪手段具有計畫性、延續性與制度濫用性，侵害公權力執行廉潔性甚鉅。

檢方指出，林男是採購權限核心掌握者，主導濫用公權力，主觀惡性較重。楊女同為公務員，未思勸阻，反參與共謀及成立人頭公司，具相當責難性，建起法院對林男從重量刑，處有期徒刑4年半、褫奪公權2年。楊女建起法院處3年8月，褫奪公權2年；另3名共犯坦承，深具悔意，建請量處有期徒刑5月。