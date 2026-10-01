聽新聞
0:00 / 0:00
涉現金賄選 花蓮梁姓鄉代參選人和吳姓樁腳收押禁見
花蓮縣秀林鄉梁姓鄉民代表參選人和吳姓樁腳涉嫌以1000至2000元賄選，花蓮地檢署昨天指揮調查站、警方拘提和通知32人到案說明，今天向法院聲押梁、吳兩人獲准。
花蓮地檢署今天發布新聞稿表示，地檢署接獲線報秀林鄉梁姓鄉民代表參選人及其吳姓樁腳等人涉嫌以現金新台幣1000元至2000元不等方式賄選，違反公職人員選舉罷免法。
檢察官黃宋貴9月30日指揮刑事局、花蓮縣警察局員警、法務部調查局花蓮縣調查站等單位，持花蓮地方法院核發之搜索票，至被告住居所等19處執行搜索，並拘提、通知被告及證人計32人到案說明。
花蓮地檢署表示，經專案團隊檢察官訊問後認梁姓、吳姓被告涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之投票行賄罪嫌重大，有逃亡、湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，有羈押之原因及必要，今天向花蓮地方法院聲請羈押禁見，其餘人員請回。花蓮地方法院下午裁定梁、吳兩人收押禁見。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。