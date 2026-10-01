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放任惡犬亂咬人 淡水女飼主冷血旁觀還「甩鍋滅證」遭判7月徒刑

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

新北市黃姓女子明知自己飼養的大型犬生性兇猛、具強烈攻擊性，卻在房東委託蒲姓女物業管理人員查看冷氣時，未幫犬隻繫繩或戴上防咬措施，甚至在蒲女慘遭犬隻狠咬、血流如注時袖手旁觀。黃女事後湮滅血跡，還瞎扯是鄰居的狗咬的，士林地方法院依傷害罪判黃女7月徒刑。

判決指出，黃女在淡水區租屋處飼養一隻具強烈攻擊性的大型犬，2025年10月8日晚上6時50分許，因黃女203室的冷氣壞掉，擔任物業管理員的蒲女受屋主委託前往查看。

當時黃女暫住隔壁201室，蒲女一敲門就聽見屋內傳出兇猛的狗吠聲，黃女開門時愛犬已探頭咆哮，蒲女直呼「套房養這麼大狗很危險」、「妳的狗怎麼那麼兇」。

雙方隨後移動到203室檢查冷氣，黃女的犬隻未繫繩、未戴防嘴套，趁蒲女正專心仰頭操作冷氣遙控器時，上前狠咬，蒲女痛得尖叫並縮回腳，惡犬二次攻擊，死咬不放。

黃女見狀沒有制止，也未上前拉開，反而站在一旁冷眼旁觀，甚至怪罪蒲女「踩到牠」。蒲女趁隙甩開惡犬，忍著劇痛、踮著腳一路逃命，跑到207室猛敲曾姓鄰居的門求救。

曾姓鄰居開門看見蒲女右腳遭撕裂、鮮血直流，趕緊拿衣服幫忙止血，並一路背她下樓送醫，當曾協助完返回現場時，赫見黃女正在清洗地上的血跡企圖滅證，曾提出質疑，黃女回嗆「不然你想怎樣？」

士院審理時，黃女否認傷害犯行，聲稱「是對方要我把愛犬帶過去」，狡辯有用身體在中間阻擋、想把傷害降到最低。

法官痛批，黃女明知犬隻兇猛卻疏於防範，任由牠攻擊他人，還一度誣賴是曾姓鄰居飼養的柯基犬咬傷，更企圖湮滅血跡、惡劣嗆聲，且至今未與被害人達成和解或賠償；考量蒲女傷勢及黃女犯後態度惡劣，依傷害罪判刑7月。

黃姓女子未替飼養的大型犬隻繫繩或戴上戴上嘴套，蒲姓女物業管理人員檢查冷氣時，遭犬隻狠咬、血流如。黃女袖手旁觀，事後湮滅血跡，還瞎扯是鄰居的狗咬的，士林地院依傷害罪判黃女7月徒刑。聯合報系資料照
黃姓女子未替飼養的大型犬隻繫繩或戴上戴上嘴套，蒲姓女物業管理人員檢查冷氣時，遭犬隻狠咬、血流如。黃女袖手旁觀，事後湮滅血跡，還瞎扯是鄰居的狗咬的，士林地院依傷害罪判黃女7月徒刑。聯合報系資料照

飼主 淡水 房東

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