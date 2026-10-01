網路下注縣市長選舉勝負 南投地檢署法辦賭客

南投縣1名白姓女子透過網路下注賭博多縣市長選舉勝負結果，南投地方檢察署今天指揮警方發動搜索，檢方複訊後認白女涉犯以網際網路方式進行選舉賭博等罪嫌，諭知3萬元交保。

南投地方檢察署檢察官吳慧文指揮新竹縣警察局刑事警察大隊偵辦網路選舉賭盤案，查獲白姓女子透過網路連線至境外去中心化預測平台Polymarket，在平台上所開設「2026年台灣地方選舉：各區域縣市首長優勝者」選舉賭盤，以虛擬貨幣下注參與外縣市長選舉賭盤。

南投地檢署透過新聞稿表示，有別傳統由莊家設定賠率模式，此平台利用區塊鏈技術與類似訂單簿的交易機制，由市場參與者依下注情形自動形成對賭關係，且賠率即時浮動，涉案賭客利用綁定銀行帳戶的電子錢包，以與美元等值的「穩定幣」下注。

南投地檢署表示，透過幣流分析等，今天持法院核發搜索票執行搜索，扣得手機、電腦等犯案工具，並傳喚白女到案說明，檢察官複訊後認為涉犯公職人員選舉罷免法第103條之1以網際網路方式進行選舉賭博等罪嫌，諭知以新台幣3萬元交保，持續溯源追查。