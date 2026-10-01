洩漢光演習資料！退役上士拉士官長、輔導長投共 高雄高分檢起訴3人

空軍退役陳姓軍官2020年底被中共情組織驅使，拉攏當時尚未退役的表妹盧姓前夫刺探漢光演習與戰車參數等機密，還找上部隊退伍的毛姓上尉輔導長一起投共，到中國大陸會見對方情工組織幹部，高雄高分檢偵結，今依國安法、貪汙等罪，起訴陳男等3人。

檢調查出，陳男為空軍上士退伍，後被中共省委書記所屬情工組織的「于處長」與「劉總」吸收，負責在台灣發展組織，陳男接受資助後，找上仍在服役、擔任陸軍八軍團某單位士官長的表妹盧姓前夫，請盧男提供任職部隊的戰車參數、防衛固守與漢光演習演訓計畫等資料。

成功將資料交付「于處長」與「劉總」後，陳男又結識剛退伍的毛姓上尉輔導長，見輔導長應有掌握部隊對相關人事資料，便積極拉攏毛姓上尉入夥，每月再由「劉總」處領取數千元人民不等的工作費，作為在台灣發展組織使用。

後經國防部政治作戰局掌握線報，與高雄、台南憲兵隊、屏東縣刑大合作，報請高雄高分檢指揮偵辦，今年6月由檢察官蔡宗聖指揮發動搜索，查扣相關證物與帳戶交易明細，陳男、毛男並被檢方依違反國安法聲押禁見獲准。

檢方統計，陳男、盧男、毛男等3人被吸收後，包含交付資料費用，共自「于處長」與「劉總」等處領處約15萬元人民幣報酬（約合台幣70萬元）。

高雄高分檢偵結，認為陳男、盧男、毛男等3人深受國家栽培，卻為了一己私利背叛袍澤與人民，行為極其劣跡，檢方依涉犯國安法為大陸地區發展組織罪、國家機密保護法、違背職務收受賄賂等數項重罪，依法提起公訴。