快訊

不想擠辦公室？她棄律師夢挑戰1行業 年收飆2百萬：一開始什麼都不懂

金馬63／2026金馬獎入圍名單今揭曉 公布結果持續更新

足球／C羅與葡萄牙鬧翻？足協追到機場留不住 本人發文：我會說出真相

聽新聞
0:00 / 0:00

環保公司勾結無照業者13年撈千萬！廢油泥混水肥亂倒 13人遭判刑

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

十成環保工程公司自2010年至2023年，向誠品生活、美福大飯店、家樂福與微風廣場等國內各大百貨、飯店及影城業主承攬「油脂截油槽維護保養工程」，卻將業務違法層層轉包給沒有清除、處理許可的無照業者。士林地方法院審結，依非法清理廢棄物等罪，判快通工程行負責人童鈞毅應執行2年6月徒刑，遠嘉公司負責人之子周宇峯1年1月徒刑，其餘11名涉案被告分別被判1年不等徒刑，均獲緩刑5年；並沒收及追徵犯罪所得，共3459萬餘元。

判決指出，蔡東元身為十成環保及十力企業負責人，明知信成工程行、東泰順實業北區分公司及快通工程行均未領有法定清除、處理許可，竟長達13年將廢油泥清除業務違法外包。

信成、東泰順與快通等無照業者抽取油泥後，未交由合格機構處理，反將非有害油泥與廢油混合物摻混於水肥或污水中，載往污水處理設施隨意傾倒。

除了廢油泥，快通工程行負責人童鈞毅更自2020年起，接受從事金屬表面處理的嘉峻公司委託，以每車8000元代價，多次抽取含有高濃度鉻、銅等重金屬成分的劇毒電解槽液態廢棄物，載回快通後轉入槽車，與水肥混合稀釋，偷偷排入汐止抽水站或污水下水道。

直到2023年5月18日，江姓司機駕駛水肥車行經新北市五股區時，因管線破裂、強酸廢液當街噴出汙染路面，環保局測得槽體內廢液pH值僅2.13且總鉻超標數百倍，這起惡行才東窗事發。此外，快通也長期向石材、鑿井業者承攬泥漿、污泥，違法載往未領有處理許可的遠嘉實業土石方資源堆置場傾倒，高達315車次。

案經法院審理，十成負責人蔡東元判刑2年，緩刑5年，付公庫20萬元，提供80小時義務勞務，接受法治教育2場次，付保護管束。

信成負責人洪添福判刑1年8月，緩刑5年，付公庫10萬元，提供40小時義務勞務，接受法治教育2場次，付保護管束；其子洪昭明判刑1年10月，另因虛偽填載廢棄物申報判4月，合併緩刑5年，付公庫20萬元，提供80小時義務勞務，接受法治教育2場次，付保護管束。

東泰順負責人潘東裕犯兩罪分別判1年5月與1年，應執行1年10月，緩刑5年，付公庫10萬元，提供80小時義務勞務，接受法治教育2場次，付保護管束。

快通負責人童鈞毅因數罪併罰，遭判刑2年6月不予緩刑；王姓員工、江姓與阮姓司機則各判1年4月，均獲緩刑5年及義務勞務等。

嘉峻負責人簡嘉宏判刑1年6月，緩刑5年，付公庫30萬元，提供80小時義務勞務，接受法治教育2場次，付保護管束。

遠嘉負責人周文彬判刑1年2月，緩刑5年，提供40小時義務勞務，接受法治教育2場次，付保護管束；其子周宇峯判刑1年1月未獲緩刑；楊姓與鍾姓員工分別判1年與1年3月，均獲緩刑5年。

犯罪所得沒收部分，法院依法追徵，包括十成環保150萬6640元、十力企業194萬9335元、潘東裕584萬2695元、洪添福與洪昭明共同2057萬7044元、童鈞毅338萬3950元、遠嘉公司126萬3500元，合計共3459萬餘元。

士林地院外觀照。聯合報系資料照
士林地院外觀照。聯合報系資料照

水肥 環保 廢棄物

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

含冤14年！昔捲南港展覽館弊案 北科大前教授王隆昌再審獲無罪

假出金詐騙5千人158億 女詐團主謀「台版Jisoo」二審改判18年徒刑

王令麟涉行賄獄政官員案二審無罪 高檢署研議上訴

BNT疫苗詐慈濟10億案今再開庭 2被告當庭認罪 財務長只認逃漏稅

相關新聞

洩漢光演習資料！退役上士拉士官長、輔導長投共 高雄高分檢起訴3人

空軍退役陳姓軍官2020年底被中共情組織驅使，拉攏當時尚未退役的表妹盧姓前夫刺探漢光演習與戰車參數等機密，還找上部隊退伍的毛姓上尉輔導長一起投共，到中國大陸會見對方情工組織幹部，高雄高分檢偵結，今依國安法、貪汙等罪，起訴陳男等3人。

獄政弊案大逆轉！王令麟、北監前副典獄長蘇清俊全無罪 高院理由曝光

東森集團總裁王令麟被控行賄台北監獄前副典獄長蘇清俊等獄官，扯出獄政史上最大貪瀆弊案，案件纏訟至今近12年。一審依收賄等罪判蘇清俊16年、王令麟被依行賄罪判刑2年2月，案經上訴，台灣高等法院今逆轉改判蘇清俊、王令麟無罪，可上訴。

台中榮總代刀風暴...幫病患開刀的醫材廠商僅高中畢業

台中榮總腫瘤神經外科前主任楊孟寅、微創性神經外科前主任鄭文郁，2023年起放任3名醫材廠商替患施作椎間盤、腰椎關節手術，台中地院9月判處5人均緩刑，判決也揭露幫患者代刀的2名廠商學歷是高中、專科畢業，台中地檢署已收受判決，研議是否上訴中。

大逆轉！史上最大獄政弊案 王令麟、北監前副典獄長二審全部無罪

東森集團總裁王令麟被控行賄台北監獄前副典獄長蘇清俊等獄官，扯出獄政史上最大貪瀆弊案，案件纏訟至今近12年。一審依收賄等罪判蘇清俊16年、王令麟被依行賄罪判刑2年2月，案經上訴，台灣高等法院今逆轉改判蘇清俊、王令麟無罪，可上訴。

放任惡犬亂咬人 淡水女飼主冷血旁觀還「甩鍋滅證」遭判7月徒刑

新北市黃姓女子明知自己飼養的大型犬生性兇猛、具強烈攻擊性，卻在房東委託蒲姓女物業管理人員查看冷氣時，未幫犬隻繫繩或戴上防咬措施，甚至在蒲女慘遭犬隻狠咬、血流如注時袖手旁觀。黃女事後湮滅血跡，還瞎扯是鄰居的狗咬的，士林地方法院依傷害罪判黃女7月徒刑。

環保公司勾結無照業者13年撈千萬！廢油泥混水肥亂倒 13人遭判刑

十成環保工程公司自2010年至2023年，向誠品生活、美福大飯店、家樂福與微風廣場等國內各大百貨、飯店及影城業主承攬「油脂截油槽維護保養工程」，卻將業務違法層層轉包給沒有清除、處理許可的無照業者。士林地方法院審結，依非法清理廢棄物等罪，判快通工程行負責人童鈞毅應執行2年6月徒刑，遠嘉公司負責人之子周宇峯1年1月徒刑，其餘11名涉案被告分別被判1年不等徒刑，均獲緩刑5年；並沒收及追徵犯罪所得，共3459萬餘元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。