環保公司勾結無照業者13年撈千萬！廢油泥混水肥亂倒 13人遭判刑

十成環保工程公司自2010年至2023年，向誠品生活、美福大飯店、家樂福與微風廣場等國內各大百貨、飯店及影城業主承攬「油脂截油槽維護保養工程」，卻將業務違法層層轉包給沒有清除、處理許可的無照業者。士林地方法院審結，依非法清理廢棄物等罪，判快通工程行負責人童鈞毅應執行2年6月徒刑，遠嘉公司負責人之子周宇峯1年1月徒刑，其餘11名涉案被告分別被判1年不等徒刑，均獲緩刑5年；並沒收及追徵犯罪所得，共3459萬餘元。

判決指出，蔡東元身為十成環保及十力企業負責人，明知信成工程行、東泰順實業北區分公司及快通工程行均未領有法定清除、處理許可，竟長達13年將廢油泥清除業務違法外包。

信成、東泰順與快通等無照業者抽取油泥後，未交由合格機構處理，反將非有害油泥與廢油混合物摻混於水肥或污水中，載往污水處理設施隨意傾倒。

除了廢油泥，快通工程行負責人童鈞毅更自2020年起，接受從事金屬表面處理的嘉峻公司委託，以每車8000元代價，多次抽取含有高濃度鉻、銅等重金屬成分的劇毒電解槽液態廢棄物，載回快通後轉入槽車，與水肥混合稀釋，偷偷排入汐止抽水站或污水下水道。

直到2023年5月18日，江姓司機駕駛水肥車行經新北市五股區時，因管線破裂、強酸廢液當街噴出汙染路面，環保局測得槽體內廢液pH值僅2.13且總鉻超標數百倍，這起惡行才東窗事發。此外，快通也長期向石材、鑿井業者承攬泥漿、污泥，違法載往未領有處理許可的遠嘉實業土石方資源堆置場傾倒，高達315車次。

案經法院審理，十成負責人蔡東元判刑2年，緩刑5年，付公庫20萬元，提供80小時義務勞務，接受法治教育2場次，付保護管束。

信成負責人洪添福判刑1年8月，緩刑5年，付公庫10萬元，提供40小時義務勞務，接受法治教育2場次，付保護管束；其子洪昭明判刑1年10月，另因虛偽填載廢棄物申報判4月，合併緩刑5年，付公庫20萬元，提供80小時義務勞務，接受法治教育2場次，付保護管束。

東泰順負責人潘東裕犯兩罪分別判1年5月與1年，應執行1年10月，緩刑5年，付公庫10萬元，提供80小時義務勞務，接受法治教育2場次，付保護管束。

快通負責人童鈞毅因數罪併罰，遭判刑2年6月不予緩刑；王姓員工、江姓與阮姓司機則各判1年4月，均獲緩刑5年及義務勞務等。

嘉峻負責人簡嘉宏判刑1年6月，緩刑5年，付公庫30萬元，提供80小時義務勞務，接受法治教育2場次，付保護管束。

遠嘉負責人周文彬判刑1年2月，緩刑5年，提供40小時義務勞務，接受法治教育2場次，付保護管束；其子周宇峯判刑1年1月未獲緩刑；楊姓與鍾姓員工分別判1年與1年3月，均獲緩刑5年。

犯罪所得沒收部分，法院依法追徵，包括十成環保150萬6640元、十力企業194萬9335元、潘東裕584萬2695元、洪添福與洪昭明共同2057萬7044元、童鈞毅338萬3950元、遠嘉公司126萬3500元，合計共3459萬餘元。