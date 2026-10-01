金門檢警調反賄選跨海挺進烏坵 盼乾淨選舉

距離年底九合一地方公職人員選舉不到2個月，金門地檢署啟動離島選舉查察及反賄選工作，昨日結合金門高分檢、調查局福建省調查處、金門縣警察局，並在海巡署第九海巡隊協助下，跨海前往「離島中的離島」烏坵鄉，向當地鄉親宣導賄選態樣、檢舉管道及法律責任，同時實地掌握選舉情勢，宣示選舉查察不因地域偏遠而有死角。

金門地檢署檢察長趙燕利昨日率主任檢察官葉子誠及2名觀護人前往，並邀請金門高分檢檢察官李駿逸、福建省調查處處長馬忠亮、簡任秘書蔡鑫魁、金湖警分局長黃智銘及刑警大隊組長楊智美等人參與。由於烏坵交通不便，此次特別由海巡署第九海巡隊副隊長陳建文率隊提供船艇支援，讓檢、警、調人員順利抵達，將反賄選宣導與選舉查察延伸至金門最偏遠的選區。

趙燕利表示，隨著地方選舉腳步接近，檢警調除透過法治宣導提醒民眾認識賄選態樣及相關法律責任，也藉由實地走訪掌握地方選舉情形，強化犯罪情資蒐報與查察。即使烏坵地處偏遠，選舉查察仍不能有所遺漏，反賄選工作更要做到「無死角」。

檢方指出，選舉期間可能出現現金、飲宴、贈品等不同形式的賄選行為，民眾若發現疑似賄選或其他選舉不法情事，可循合法管道向檢警調機關檢舉，由司法機關依法查辦，共同維護公平、公正的選舉環境。

此次行動也凸顯離島選舉查察的特殊挑戰，金門檢警調必須克服交通及地域限制，才能將選舉犯罪預防工作落實到每一個角落。金門地檢署表示，未來將持續與警察、調查及海巡等單位合作，強化選舉期間犯罪情資蒐報與查察，鼓勵民眾勇於檢舉不法，守護每一張選票，讓乾淨選舉不因距離而有任何落差。

金門地檢署啟動離島選舉查察及反賄選工作，昨日由地檢署檢察長趙燕利（右四）率主任檢察官葉子誠（左一）與福建省調查處處長馬忠亮（左三）、金湖警分局長黃智銘（右三）等人前往「離島中的離島」烏坵鄉，向當地鄉親宣導賄選態樣。圖／金門地檢署提供

金門地檢署檢察長趙燕利（左三）昨日率主任檢察官葉子誠（右三）與福建省調查處處長馬忠亮（左二）、金湖警分局長黃智銘（右一）等人前往「離島中的離島」烏坵鄉，向當地鄉親宣導賄選態樣、檢舉管道及法律責任，同時實地掌握選舉情勢。圖／金門地檢署提供

金門地檢署啟動離島選舉查察及反賄選工作，昨日跨海前往「離島中的離島」烏坵鄉，向當地鄉親宣導賄選態樣、檢舉管道及法律責任，同時實地掌握選舉情勢，宣示選舉查察不因地域偏遠而有死角。圖／金門地檢署提供