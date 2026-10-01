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涉送LaBuBu鑰匙圈賄選 新北市三峽區里長參選人30萬交保

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市三峽區某黃姓里長參選人，涉嫌假藉協辦活動名義，致贈里民時下相當流行的LaBuBu鑰匙圈及手工扇賄選。新北地檢署檢察官楊淨涵獲報後，指揮警方前往該參選人住處及競選服務處共3處搜索，約談該里長參選人及相關人等到案，訊後諭知30萬元交保。

新北檢表示，黃姓被告涉嫌以上述具有相當價值之財物，向里內有投票權之人爭取支持，已涉嫌違反公職人員選罷法，檢方於昨天指揮刑事局、新北市三峽警分局，搜索3處所，並約談該參選人、2名涉嫌人及15名證人到案說明。

全案經檢察官訊問後，認該參選人涉犯公職人員選罷法對於有投票權之人交付賄賂，而約其投票權為一定之行使罪嫌，犯罪嫌疑確屬重大，但目前尚無羈押之必要，因此諭知以30萬元具保，其餘涉嫌人則均予請回。

新北市三峽區某黃姓里長參選人涉嫌致贈里民時下流行的LaBuBu鑰匙圈及手工扇賄選，遭新北檢搜索、約談後以30萬元交保。圖為示意圖。聯合報系資料照
新北市三峽區某黃姓里長參選人涉嫌致贈里民時下流行的LaBuBu鑰匙圈及手工扇賄選，遭新北檢搜索、約談後以30萬元交保。圖為示意圖。聯合報系資料照

三峽 鑰匙 賄選

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