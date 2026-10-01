王令麟被控長期供養獄官現金、大閘蟹、牛排仍判無罪 高院：看不出對價關係

東森集團總裁王令麟。聯合報系資料照

東森集團總裁王令麟被控行賄台北監獄前副典獄長蘇清俊等獄官，扯出獄政史上最大貪瀆弊案，案件纏訟至今近12年。一審依收賄等罪判蘇清俊16年、王令麟被依行賄罪判刑2年2月，案經上訴，台灣高等法院今逆轉改判蘇清俊、王令麟無罪，可上訴。

一審依收賄罪判處台中監獄前副典獄長趙崇智11年8月、台北監獄前科員祖興華11年徒刑；依行賄罪判處王令麟秘書胡曉菁2年2月徒刑、行賄男子池燿廷（原名池泳霖）及羅為德分別判處2年6月、1年2月徒刑，高院今也改判無罪。至於宜蘭監獄前典獄長吳載威、台北看守所前秘書柯書宇、柯妻吳佩瑜一審即獲判無罪，高院今維持一審判決。

高院指出，本案不能僅因公務員與受刑人或親友往來密切、曾接受禮品、宴飲或其他利益，甚至部分行為可能違反公務倫理或監所行政規範，就當然推論成立刑事賄賂犯罪，必須要證明給付利益與特定職務行為之間存在「對價關係」 。

蘇清俊一審判刑16年，是本案中刑度最重的被告，但高院認為部分請託或協助縱有不當，或涉及監所管理、公務員倫理或行政責任問題，仍須證明是否為職務行為、實質影響力及對價關係，尤其蘇調任綠島監獄後，對台北監獄事務已不當然具有法定職權，若事後所為僅是基於私人交情、同僚關係或一般人脈的請託，不能僅因蘇具矯正機關首長身分，即概括認定均屬職務影響力，也不能僅以長期交往、餽贈及請託情形，即認定成立收賄罪。

祖興華被控收受茶葉、魚貨、SKⅡ保養品及牛排，幫王令麟傳遞訊息、處理物品、累進處遇資料，但高院認為即使部分行為違反監所管理規定、公務倫理，但不能等同於「違背職務收受賄賂」，檢方提出的證據也不足證明對價關係。

王令麟、胡曉菁被控以禮品、住宿及其他利益，換取王在監期間的特殊待遇，但高院指出，行賄罪與收賄罪是對向關係，既然證據不足證明蘇清俊、祖興華收受利益與特定職務行為有對價關係，就不能僅憑王身分特殊、胡曉菁與矯正人員往來密切，及確實曾有請託、送禮等，即推認兩人有行賄犯意及對價合意。

至於趙崇智，高院認為即使部分行為有行政或倫理上值得檢討之處，刑事上相關證據仍不足證明各次餽贈、現金或利益與職務行為間有對價關係。

另池燿廷、羅為德部分，檢方主張兩人多年來以節慶或不定期方式，提供蘇清俊、趙崇智高價禮品、現金、宴飲及生鮮食品，建立「長期供養關係」，請託處理受刑人接見、監所生活及外役監等事項。

高院卻指出，餽贈金額、頻率及雙方身分關係，固然屬於判斷行賄犯意的重要間接事實，但仍不得免除檢察官證明「具體對價合意」的責任。如證據僅足以證明雙方長期交往、送禮以及曾經請託，而不足以證明某次或一系列財物交付係以特定職務行為為交換，即尚未達到刑事行賄罪之嚴格證明程度。因此，池燿廷、羅為德相關被訴交付賄賂部分，亦均應為無罪之認定。

高院也補充，並非認為本案所有請託、餽贈、接見安排、訊息傳遞或監所處理行為均屬適當，公務員與受刑人或親友間過度密切交往、接受餽贈，可能涉及行政責任、懲戒責任或公務倫理問題，但欲進一步構成貪汙重罪，仍須依嚴格證明法則，證明公務員特定職務行為與利益間有對價關係。

東森集團總裁王令麟被控行賄台北監獄前副典獄長蘇清俊（圖）等獄官，扯出獄政史上最大貪瀆弊案。聯合報系資料照