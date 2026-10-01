被控收賄120萬⋯教授王隆昌入獄3年多 含冤14年翻盤無罪理由出爐

台北科技大學前教授王隆昌昔捲南港展覽館弊案，被控2003年擔任工程標案評委時收受業者120萬賄款，遭判刑7年8月定讞，服刑3年多假釋出獄。全案14年後再審，台灣高等法院根據律師團提供的新證據，包括王在校授課資料及證人供述矛盾情形，認定原審片面採信單一供述，檢方欠缺補強證據加以佐證，不足以形成王有罪之確信，今（1）日改判無罪。

高院指出，本案認定王收賄的直接證據，主要來自行賄者、業者力拓營造特助黃維安的片面證述。然而，黃的證詞卻多次出現不同及前後矛盾，且欠缺補強的客觀證據，原審仍僅憑黃的單一供述，作為王涉貪的不利認定。

例如，黃雖自稱是王的學生，並以此認識、接近王。但根據北科大函復資料顯示，相關學分班課程並無黃的資料，檢方也沒有提出2人的通聯紀錄、電子郵件、名片等聯繫資料，足以佐證2人的師生關係，已影響黃言論的可信度。

至於黃、王是否實際會面、行收賄，高院表示，黃曾證稱於2003年11月4日晚間，與王在翠林越南餐廳見面。不過依北科大授課資料可見，王當日晚間6時 30分至9時 10分固定在校授課，且查無請假紀錄，該店也沒有王的消費紀錄。

此外，原判對於本案70萬元「前金」何時交付，僅認定在2003年1月19日至29日間某日，而不能確定具體日期、時間，黃也無法指明實際交款日。關於資金來源，原審以業者一紙「黃特助 50＋20（南港）」備註定罪，實際上卻無法導出王經手收賄的結論。

又50萬元「後謝」也同樣無法特定行、收賄時間點，或有相對應的提款及公司付款資料，王在該期間亦無突然存入50萬，而有增加財產、清償債務、消費等狀況，均欠缺補強證據。

高院指出，若檢視王的評分結果本身，也沒有發現明顯異常。本案有17名評委，多數委員均將力拓公司評為第一名，王雖然也是，但對3家投標廠商的評分差距僅約1分，未有明顯拉高分數、壓低其他廠商評分的情形。

高院認為，檢察官負有舉證責任，綜合卷內各項證據，除了黃的證述外，尚須其他補強證據佐證真實性，才能使合議庭確信王涉犯收賄罪，因此依無罪推定及罪疑唯輕原則，撤銷原有罪判決，改諭知王無罪。仍可上訴。