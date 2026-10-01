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影／無照又開註銷車牌計程車 「假司機」恐吃上8萬7罰單

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園警方昨晚巡邏行經桃園區正光街司法園區時，發現停在計程車排班區的一輛計程車懸掛的竟然是註銷車牌，立刻上前盤查。張姓駕駛睡眼迷濛地辯稱「借車休息，未營業」，經查卻是無照兼駕駛註銷車牌車輛，桃園警分局當場查扣車牌並移送裁罰。

桃園分局說，30歲張姓男子昨晚9時餘將計程車停靠在正光街桃園地檢署門前的計程車排班區，埔子派出所員警巡邏經過，赫然發現該車車牌早已因逾期未檢驗而被註銷，當場依規定進行盤查。

面對警方詢問，張男向員警聲稱車輛是向弟弟借來的，自己擁有職業駕照，當時只是在車內休息睡覺，並未載客營業。不過，員警認為他停放於計程車排班區，說法顯與現場狀況不符，經進一步調閱系統資料，隨即拆穿其謊言。

警方查出，張男不僅未取得職業駕照，其普通駕照更早因酒後駕車遭到吊銷，屬於完全無照狀態。針對張男無照駕駛及開著註銷車牌車輛等各項嚴重違規行為，最高可處新台幣八萬七千餘元罰鍰。員警當場依法扣繳車牌，並將張男帶回派出所釐清案情，全案除依法開單告發，也依公路法移請主管機關裁罰。

桃園分局強調，駕駛人應依法考取合法駕照並定期辦理車輛檢驗，切勿抱持僥倖心理無照或開著註銷車牌上路。警方將持續強化路檢與交通稽查力度，針對重大違規嚴加取締，全力保障道路安全與用路人權益。

桃園30歲張男昨晚駕駛註銷車牌計程車停在地檢署門外排班區，遭桃園警分局埔子派出所員警攔查，張男辯稱只是借車休息，警方查出他不僅無職業駕照，普通駕照也因酒駕遭吊銷。記者陳恩惠／翻攝
桃園30歲張男昨晚駕駛註銷車牌計程車停在地檢署門外排班區，遭桃園警分局埔子派出所員警攔查，張男辯稱只是借車休息，警方查出他不僅無職業駕照，普通駕照也因酒駕遭吊銷。記者陳恩惠／翻攝

桃園30歲張男昨晚駕駛註銷車牌計程車停在地檢署門外排班區，遭桃園警分局埔子派出所員警攔查，張男辯稱只是借車休息，警方查出他不僅無職業駕照，普通駕照也因酒駕遭吊銷。記者陳恩惠／翻攝
桃園30歲張男昨晚駕駛註銷車牌計程車停在地檢署門外排班區，遭桃園警分局埔子派出所員警攔查，張男辯稱只是借車休息，警方查出他不僅無職業駕照，普通駕照也因酒駕遭吊銷。記者陳恩惠／翻攝

罰單 司機 計程車

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