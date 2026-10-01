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獄政弊案大逆轉！王令麟、北監前副典獄長蘇清俊全無罪 高院理由曝光

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

東森集團總裁王令麟被控行賄台北監獄前副典獄長蘇清俊等獄官，扯出獄政史上最大貪瀆弊案，案件纏訟至今近12年。一審依收賄等罪判蘇清俊16年、王令麟被依行賄罪判刑2年2月，案經上訴，台灣高等法院今逆轉改判蘇清俊、王令麟無罪，可上訴。

一審依收賄罪判處台中監獄前副典獄長趙崇智11年8月、台北監獄前科員祖興華11年徒刑；依行賄罪判處王令麟秘書胡曉菁2年2月徒刑、行賄男子池燿廷（原名池泳霖）及羅為德分別判處2年6月、1年2月徒刑，高院今也改判無罪。

宜蘭監獄前典獄長吳載威、台北看守所前秘書柯書宇、柯妻吳佩瑜一審獲判無罪，高院今維持一審判決。

高院指出，刑事訴訟法係採無罪推定原則及嚴格證明法則，檢察官應負擔證明被告犯罪的責任，須提出足以使法院達於排除合理懷疑程度的證據，才能認定被告犯罪。若證據不足形成有罪確信，就不能以此作為不利於被告的認定。

高院表示，本案爭點在於檢察官所提出的證據，是否足以證明被告間收受或交付的財物、不正利益，與蘇清俊、祖興華、趙崇智特定職務行為之間，具有貪污治罪條例職務上收受賄賂罪所要求的「對價關係」。

高院綜合全案證據審酌後認為，雖然卷內資料顯示，部分被告間的請託、餽贈、訊息傳遞或監所處理行為，可能涉及行政責任、懲戒責任或公務倫理問題；然而，檢察官所提出的證據，不足以證明各項財物或利益與公務員特定職務行為之間，已達刑事賄賂犯罪所要求的對價關係。

判決理由指出，尤其職務影響力仍須源自公務員法定職務，或與該職務具有密切關聯的實質影響力，若影響力僅來自私人交情、人脈網絡或同僚關係，不能無限擴張解釋為公務員的職務行為。

基於上述理由，高院認為檢察官提出的證據不足以排除合理懷疑，證明蘇清俊、王令麟等人間有行賄、收賄犯罪所必要的對價合意，撤銷原判決關於蘇清俊等人有罪部分，改判無罪。至於檢察官上訴部分，經審理後認檢察官上訴無理由而駁回。

本案檢察官得上訴，但吳載威、柯書宇、吳佩瑜一、二審均判處無罪部分，及對蘇清俊、池燿廷不另為無罪諭知部分，檢方需符合刑事妥速審判法第9條規定，才能提上訴。

東森集團總裁王令麟。聯合報系資料照
東森集團總裁王令麟。聯合報系資料照

東森集團總裁王令麟被控行賄台北監獄前副典獄長蘇清俊等獄官，扯出獄政史上最大貪瀆弊案。聯合報系資料照
東森集團總裁王令麟被控行賄台北監獄前副典獄長蘇清俊等獄官，扯出獄政史上最大貪瀆弊案。聯合報系資料照

王令麟 弊案 典獄長

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