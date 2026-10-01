Bolt台64丟包命案　新合議庭四大理由取消11月4日封路履勘

Bolt司機林宇濬涉嫌在今年1月25日凌晨2時許，於台64快速道路上丟包温姓政大高材生，以致温男慘遭後車輾死。由於新北地方法院業務調動，全案已交由全新合議庭審理，今再開準備庭，新合議庭經審酌最新事證，認為原封路重回現場履勘所付出的社會成本及人力過高，經20分鐘評議後，決定將其取消。

全案經法院年度例行性業務調動，由審判長許博然、受命法官鄭芝宜、陪席法官洪韻婷重組合議庭，將連同國民法官進行後續審理。而原合議庭曾在今年6月24日的準備庭時，同意林男律師聲請重回案發現場實地履勘，並在下一次的準備庭，再度確認將在今年11月4日下午2時40分重回現場勘驗，屆時將採提前20分鐘全線封閉方式，勘驗時間約20分鐘。

當時林男律師團主張，案發地雖已有現場照片、監視器等畫面，以及相關證人如後方司機、到場員警的證詞，但根據律師團私下前往事發現場勘驗的感想，認為有讓國民法官感受案發地空間感和立體感的必要，相信會讓國民法官能有不同的實際感官體驗。

今天新合議庭接手後，重新對封路履勘一事進行評估，最後以四大理由取消，包括：現有事實基礎有變更，已有後車及其他車輛的行車紀錄器、現場繪製圖可供國民法官判斷；台64為重要交通幹道，經其他專業單位建議封路進行履勘耗費的社會成本及人力甚巨；履勘當天可能因媒體報導使國民法官承受不必要壓力；事故發生在深夜車速高的時段，與白天封路後空無一車相比，對於推論事發經過助益不高，因此經休庭20分鐘評議，最終諭知取消11月4日的現場履勘。

開庭結束前，林男特地表示，事發後他誠心誠意透過律師與死者家屬溝通、調解相關賠償，對方家屬仍不願接受。自己是個單親爸爸，唯一的資產就是一棟房子，他也願意賣掉這唯一的房子來賠償家屬，但對方始終都拒絕。

25歲温姓死者是政大新聞、企管系雙學士，去年10月曾在鐵警局服替代役。今年1月25日凌晨，他透過叫車平台Bolt叫車，林男凌晨2時許接單後，開車載死者前往板橋，2時19分許在台64線往板橋方向27.5公里處的道路線與隔音牆間停車。不料死者下車後，於2時22分至31分許，倒臥快速道路遭4車輾過，當場頭顱破裂、全身多處骨折慘死，陳屍於內側車道。