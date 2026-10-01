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4歲童刮花漢堡店彩繪牆 家長不滿「被求償」刷一星負評挨告

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄兩名年僅4歲的幼童在連鎖漢堡店內用指甲「作畫」毀損牆面，店家發現後向兩名幼童家長求償，其中一位家長不滿被討錢，在Google評論留下一星負評狠批店家，氣得業者提告，高雄地院判家長應賠償6300元，還要撤下評論，家長不服上訴，又被高雄高分院打臉判賠。

判決指出，前年12月8日下午4時許，兩組家長帶著家中4歲孩子前往連鎖漢堡店美術館門市用餐，期間，兩名幼童把店內牆面當成畫布，用指甲在藍色牆漆上刻畫。

店內副理發現後，驚見牆上多出了「聖誕樹」與「公主」的塗鴉，隨即制止，最後花了7875元才修復完牆面，但業者向家長追究賠償時，雙方卻談不攏。

其中一名家長在Google評論留下一星負評，「對小孩不友善，一家會坑客人的店，奉勸要嚐鮮同系列的大大慎入，否則會後悔莫及」。

業者不滿，主張餐廳牆面是被孩童刮花，氣得提告求償6300元，並要求留下負評的家長撤下評論；不過家長被告後，另投書媒體，指控兩名孩子怎可能4分鐘內刮出一幅畫？

高雄地院審理時，兩名幼童家長也在庭上辯稱，4歲小孩力氣不足、指甲畫不出痕跡，甚至質疑監視器畫面太短「可能是別人畫的」；至於評論，「對小孩不友善」、「奉勸慎入」，是屬消費者對於事件處理方式的觀感，並非捏造事實。

但法官勘驗業者提供的監視器畫面，清楚看見兩童不斷用手碰觸牆面，還有擦塗舉動，在牆邊比畫、畫圈，甚至揮出直線，兩童舉措與塗鴉過程相符，店家不可能無端甘冒得罪客人的風險，花錢請人重新油漆，認定牆面受損與幼童有關，判兩童家長應一起賠償業者6300元，且要撤下網路負評。

家長不服上訴，高雄高分院法官比對店家監視器畫面、現場塗鴉與孩子平日畫作，結果發現牆面圖樣與孩子平時的畫作樣貌與筆觸風格相符，且兩名孩童當日確實有靠近駐留在牆面，並有碰觸牆面塗鴉舉措，確定塗鴉為孩童所為。

合議庭認為，家長在Google留負評時隱瞞孩子塗鴉事實，直接謾罵店家「坑客人」，已超越善意發表言論與可受公評範疇，嚴重侵害店家商譽，一審判決無誤，判家長敗訴，全案仍可上訴。

高雄兩組家長孩子在漢堡店牆上塗鴉，一度上媒體罵業者，不過法官最後認定孩子亂塗鴉，一、二審均判家長應賠償還要撤評論。取自Google評論
高雄兩組家長孩子在漢堡店牆上塗鴉，一度上媒體罵業者，不過法官最後認定孩子亂塗鴉，一、二審均判家長應賠償還要撤評論。取自Google評論

負評 漢堡 彩繪

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