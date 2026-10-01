台中榮總代刀風暴...幫病患開刀的醫材廠商僅高中畢業

台中榮總腫瘤神經外科前主任楊孟寅、微創性神經外科前主任鄭文郁，2023年起放任3名醫材廠商替患施作椎間盤、腰椎關節手術，台中地院9月判處5人均緩刑，判決也揭露幫患者代刀的2名廠商學歷是高中、專科畢業，台中地檢署已收受判決，研議是否上訴中。

中榮「代刀黑幕」經內部人錄影、檢舉才曝光，台中地檢今年2月大動作搜索中榮、醫師住處等，將2醫師聲請羈押，經法院裁定各100萬元交保。檢方5月起訴時，再羅列6大理由並引用西方「醫學之父」 波克拉底誓言，痛斥2人罔顧病患生命、身教敗壞，將人命當商品給密醫代刀，起訴求重刑。

台中地院7月開庭時，以楊、鄭及3名廠商都認罪，裁定改由法官獨任行簡式審判，9月15日依違反醫師法非法執行醫療業務罪判楊孟寅、鄭文郁1年4月、1年2月徒刑，均緩刑4年；陳姓、2名林姓醫材廠商，各判1年、8月及8月徒刑，應向公庫支付20萬元、10萬元及10萬元，均緩刑3年。

中院認為，楊、鄭指示廠商代刀位於主要地位，造成病患生命、身體及健康潛在危險，破壞醫病關係信任基礎，3名廠商聽從醫師指揮，為銷售醫療器材獲取利潤，貪圖非法代刀勞務費，不顧病患風險，代替醫師進入手術室執行部分手術，將醫療手術淪為其等推銷商品的手段與獲利工具。

中院審酌，楊孟寅、鄭文郁均博士畢業，月收入40萬元、35萬元，另3名廠商分別為高中、專科及大學畢業，兼衡其等學歷、收入、家庭狀況等一切情狀，予以量刑。

中院考量，5人犯後坦承，尚無證據證明導致病患實際傷害，危害未擴大，均和全部病患、家屬調解、和解成立，給付賠償完畢，楊、鄭也都遵從健保署緩刑條件要求，各捐100萬元至健保愛心專戶，有積極彌補誠意，經被害家屬同意緩後，宣告5人均緩刑。

台中榮總微創性神經外科前主任鄭文郁（左）、腦腫瘤神經外科前主任楊孟寅（右）違反醫師法一審均獲判緩刑，檢方研議是否上訴中。聯合報系資料照