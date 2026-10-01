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雲林查獲首樁選舉「幽靈人口」案 西螺里長參選人發動親友虛遷戶籍

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣西螺鎮陳姓里長參選人為提高當選機率，今年3月間起，發動親友遊說其熟識的親友共12人，以「寄居」名義，將戶籍遷入陳姓參選人的里內，為分散風險將12人分散寄居在多位親友戶下，意圖投票支持他，經查發現這些新戶均為虛遷，雲林地檢署今天訊後，陳10萬元交保，其餘人請回。

雲林地檢署接獲情資，指西螺鎮陳姓參選人，涉邀集親友虛遷戶籍取得投票權，檢察官林麗純指揮西螺分局及刑大組成專案小組偵辦，昨天分頭展開搜索該里長參選人及其親友住處，傳喚16人到案。

檢方指出，陳姓里長參選人為提高自己當選機會，從今年3月起，以「直銷手法」發動其親友幫助找他們熟識的親朋好友，虛遷戶籍到陳的里內，為逃避查緝分散風險，其中12人被遊說的選民，分別把戶籍遷入陳的里內親友戶下超過6個月，取得投票權，再意圖投給陳。

檢方指出，人民雖有遷籍自由，但陳動員其親友，四處拜託請人異常遷籍到其里內，經查這些新戶一直沒住在該里，有人承認是被拜託才遷戶，其中更有人直接幫忙到戶政代辦遷戶手續，已涉違反選罷法第98條之1。

全案訊後，陳姓參選人諭知10萬交保，其餘人請回，這也是年底選舉雲林第一起虛遷戶籍案。

雲林檢警查獲今年第一起偽遷戶籍案，西螺某里長參選人涉嫌發動親友四處拜託人將戶籍遷入該里，以增加自己當選機會。圖／雲林地檢署提供
雲林檢警查獲今年第一起偽遷戶籍案，西螺某里長參選人涉嫌發動親友四處拜託人將戶籍遷入該里，以增加自己當選機會。圖／雲林地檢署提供

幽靈人口 西螺 戶籍 雲林縣選舉 2026九合一選舉

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