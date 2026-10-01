嘉義縣義竹鄉傳賄選！四連霸鄉民代表送釋迦禮盒遭拘提

嘉義地檢署近日接獲情資，嘉義縣義竹鄉民代表林翁芷圉今年7月購買94盒釋迦水果禮盒，由助理逐盒分送給選民，檢方拘提林翁芷圉、助理並傳喚選民等10人，複訊後認為林翁芷圉及助理涉犯公職人員選舉罷免法交付賄賂罪嫌重大，訊後分別8萬元、5萬元交保，其餘請回。

林翁芷圉無黨籍，目前已連任四屆，已登記參選盼爭取連任。嘉檢檢察官陳則銘日前接獲查察賄選情資，指揮調查局嘉義縣調查站及嘉義縣警察局布袋分局組成專案小組，前往義竹鄉等地搜索，並通知相關選民及拘提涉案林翁芷圉、林姓助理到案。

嘉義地檢署表示，林翁芷圉涉嫌於今年7月間出資訂購94筆水果釋迦禮盒，每盒價值約300至500元，再指示林姓助理騎車分送給選區內具有投票權的選民，涉嫌請求選民投票支持。專案小組因此展開偵辦，通知相關選民及拘提2名被告到案說明。

檢察官複訊後認定，林翁芷圉及林姓助理涉犯公職人員選舉罷免法交付賄賂罪嫌重大，但目前無羈押必要，分別諭知8萬元及5萬元交保，後續案件仍將持續偵辦。檢方提醒，只要收受者認知該禮品與投票支持具有對價關係，即可能涉及賄選，並非禮品價值不高就能免責。