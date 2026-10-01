涉嫌生日餐會、慰問金買票 秀林鄉長親家梁文孝遭聲押

國民黨提名參選花蓮縣秀林鄉第三選區鄉民代表的梁文孝，涉嫌以生日餐會、慰問金等名義賄選，遭檢調搜索約談，花蓮地檢署訊後認定涉犯投票行賄罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見。梁文孝為現任秀林鄉長王玫瑰的親家，而王玫瑰日前才因涉賄選及侵占公益款遭羈押，兩案是否有關聯，仍待檢調進一步釐清。

花蓮地檢署指出，9月30日指揮花蓮縣警察局刑事警察大隊、新城分局、吉安分局、花蓮縣調查站及刑事警察局第四大隊等單位，持花蓮地方法院核發搜索票，前往梁文孝住處、服務處等19處地點執行搜索，並拘提、通知被告及證人共32人到案說明。

據了解，梁文孝於9月初完成登記參選後，以舉辦生日聚會、關懷慰問及餐敘活動等名義接觸地方鄉親，並私底下發放1000元至2000元不等現金，涉嫌藉此爭取選民支持，梁文孝同時擔任秀林鄉根拿阿魯愛鄉關懷協會理事長，過去也曾透過協會發放公益物資；而吳姓樁腳涉嫌以每人2000元現金賄選。

檢察官訊問後，認為梁文孝及吳姓樁腳涉犯公職人員選舉罷免法投票行賄罪嫌重大，且有逃亡、滅證及串證之虞，因此向花蓮地方法院聲請羈押禁見，其餘到案人員則於訊後請回。

梁文孝為鄉長王玫瑰親家，王玫瑰卸任鄉長後投入縣議員選舉，其丈夫胡智民則參選秀林鄉長，檢調上月查出，王玫瑰與胡智民涉嫌將水泥業地方回饋金，以公益名義撥付特定基金會，再挪作餐會、送禮及現金買票等用途，遭依賄選及侵占公益罪嫌羈押獲准，兩案時間點接近，且涉及秀林鄉選舉，是否存在關聯性，檢調尚未證實，持續擴大追查中。

秀林鄉第三選區鄉民代表應選3席，共有7人登記參選，梁文孝曾於2022年以無黨籍身分參選同選區鄉民代表，當年獲230票、得票率9.21%，排名第7未能當選，今年獲國民黨提名再度投入選戰，卻在投票前夕捲入賄選疑雲。

參選花蓮縣秀林鄉第三選區鄉民代表的梁文孝，涉嫌以生日餐會、慰問金等名義賄選，花蓮地檢署訊後向法院聲請羈押禁見。記者王思慧／攝影

國民黨提名參選花蓮縣秀林鄉第三選區鄉民代表的梁文孝（前排左一），是秀林鄉長王玫瑰（前排左二）親家，涉嫌以生日餐會、慰問金等名義賄選，花蓮地檢署訊後向法院聲請羈押禁見。圖／民眾提供

參選花蓮縣秀林鄉第三選區鄉民代表的梁文孝、吳姓樁腳，涉嫌以生日餐會、慰問金等名義賄選，花蓮地檢署訊後向法院聲請羈押禁見。記者王思慧／攝影