快訊

子宮頸全開助產師還在路上！謝沛恩熬15小時陣痛 寶寶15分鐘沒呼吸

亞運網球／許育修、何承睿男雙4強止步 仍奪網球隊首面獎牌

政院要發紅包嘍 目標明年春節前普發現金一萬

聽新聞
0:00 / 0:00

王令麟涉行賄獄政官員案二審無罪 高檢署研議上訴

中央社／ 台北1日電

東森集團總裁王令麟等涉行賄獄政官員案二審今天逆轉無罪。矯正署表示尊重判決；高檢署將研議上訴。王令麟聲明表示，歷經11年司法程序，終於等到法院依證據還原事實。

台灣高等法院今天撤銷王令麟、秘書胡曉菁、前台北監獄副典獄長蘇清俊、前台中監獄副典獄長趙崇智、前台北監獄科員祖興華等人的一審有罪判決，均改判無罪；涉嫌行賄蘇清俊的池燿廷、羅為德也改判無罪。全案可上訴。

台灣高等檢察署表示，收到高院判決書後，將研議提起上訴。

矯正署副署長蘇維闊表示，尊重高院判決結果，這起案件於民國103年間爆發後，矯正署已積極檢討、持續改進，加強管制矯正機關內重大或社會矚目案件收容人的特別接見，採每週報核，以杜絕浮濫或衍生弊端。

蘇維闊指出，涉案的蘇清俊、趙崇智目前均任職矯正署專門委員，祖興華則自113年7月16日起停職至今。

王令麟透過聲明表示，歷經11年的司法程序，終於等到法院依據證據還原事實；感謝合議庭詳查實情，以及家人、企業同仁與友人的支持。未來將持續做好企業經營、投入更生保護及社會公益，對於後續司法程序將依法面對並予以尊重。

檢調偵辦另案監聽時，意外查出這起獄政案件。王令麟因東森力霸掏空案於102年遭判刑3年10月定讞，同年11月入獄服刑，104年11月11日假釋出獄。

台北地檢署104年1月偵結，認定王令麟等受刑人涉嫌送禮賄賂獄政官員，以換取獄中特殊待遇，依違反貪污治罪條例等罪起訴王令麟、蘇清俊、趙崇智、胡曉菁等人。

一審台北地方法院歷經4年多審理，108年10月宣判，認定王令麟、胡曉菁成立交付賄賂罪，各判刑2年2月；蘇清俊因收賄等4罪遭判應執行16年，趙崇智判刑11年8月，祖興華判刑11年。

全案上訴二審後，高院歷經7年審理，今天撤銷王令麟等7人的一審有罪判決，均改判無罪；吳載威、柯書宇及吳佩瑜一審無罪部分，高院則駁回檢方上訴。

另一方面，蘇清俊、趙崇智及祖興華另涉懲戒案件。懲戒法院一審112年間判決蘇清俊撤職並停止任用4年、趙崇智撤職並停止任用2年、祖興華撤職並停止任用1年。案件經上訴，目前由懲戒法院二審審理中。

王令麟 獄政 高檢署 弊案

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

憲兵中士欠債當共諜 加入「臥龍會」收30萬傳營區照拍片反台獨

韓國張潤基殺人案一審無期徒刑 涉滅證刑警遭起訴

假出金詐騙5千人158億 女詐團主謀「台版Jisoo」二審改判18年徒刑

王大陸、陳柏霖、王子都找他 「閃兵集團」首腦陳志明真面目首曝光

相關新聞

台中榮總代刀風暴...幫病患開刀的醫材廠商僅高中畢業

台中榮總腫瘤神經外科前主任楊孟寅、微創性神經外科前主任鄭文郁，2023年起放任3名醫材廠商替患施作椎間盤、腰椎關節手術，台中地院9月判處5人均緩刑，判決也揭露幫患者代刀的2名廠商學歷是高中、專科畢業，台中地檢署已收受判決，研議是否上訴中。

大逆轉！史上最大獄政弊案 王令麟、北監前副典獄長二審全部無罪

東森集團總裁王令麟被控行賄台北監獄前副典獄長蘇清俊等獄官，扯出獄政史上最大貪瀆弊案，案件纏訟至今近12年。一審依收賄等罪判蘇清俊16年、王令麟被依行賄罪判刑2年2月，案經上訴，台灣高等法院今逆轉改判蘇清俊、王令麟無罪，可上訴。

獄政弊案纏訟11年...逆轉獲判無罪 王令麟：感謝合議庭詳查實情

東森集團總裁王令麟被控行賄台北監獄前副典獄長蘇清俊等獄官，扯出獄政史上最大貪瀆弊案，案件纏訟至今近12年。一審依收賄等罪判蘇清俊16年、王令麟被依行賄罪判刑2年2月，案經上訴，台灣高等法院今逆轉改判蘇清俊、王令麟無罪，可上訴。

4歲童刮花漢堡店彩繪牆 家長不滿「被求償」刷一星負評挨告

高雄兩名年僅4歲的幼童在連鎖漢堡店內用指甲「作畫」毀損牆面，店家發現後向兩名幼童家長求償，其中一位家長不滿被討錢，在Google評論留下一星負評狠批店家，氣得業者提告，高雄地院判家長應賠償6300元，還要撤下評論，家長不服上訴，又被高雄高分院打臉判賠。

雲林查獲首樁選舉「幽靈人口」案 西螺里長參選人發動親友虛遷戶籍

雲林縣西螺鎮陳姓里長參選人為提高當選機率，今年3月間起，發動親友遊說其熟識的親友共12人，以「寄居」名義，將戶籍遷入陳姓參選人的里內，為分散風險將12人分散寄居在多位親友戶下，意圖投票支持他，經查發現這些新戶均為虛遷，雲林地檢署今天訊後，陳10萬元交保，其餘人請回。

嘉義縣義竹鄉傳賄選！四連霸鄉民代表送釋迦禮盒遭拘提

嘉義地檢署近日接獲情資，嘉義縣義竹鄉民代表林翁芷圉今年7月購買94盒釋迦水果禮盒，由助理逐盒分送給選民，檢方拘提林翁芷圉、助理並傳喚選民等10人，複訊後認為林翁芷圉及助理涉犯公職人員選舉罷免法交付賄賂罪嫌重大，訊後分別8萬元、5萬元交保，其餘請回。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。