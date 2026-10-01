遲14年的正義！教授王隆昌涉貪逆轉無罪 憶亡妻淚崩：可以瞑目了

台北科技大學前教授王隆昌昔捲南港展覽館弊案，被控2003年擔任工程標案評委時收受業者120萬賄款，遭判刑7年8月定讞。全案14年後重啟再審，台灣高等法院今（1）日逆轉改判無罪，王聽判時難掩激動情緒落淚，受訪談到已故妻子不耐煎熬離世，更是一度淚崩，表示今天就要到太太墳前告訴她「可以瞑目了」，撫慰她在天之靈。

王隆昌表示，首先要感謝高院法官們的用心，認真、仔細地審閱所有卷證，釐清真相，並用更崇高的道德勇氣匡正原來的冤判，還他清白，讓他看到了國家司法正義的一面。同時，也感謝監察院10多年來的調查，及高檢署檢察官們憑藉司法的勇氣為他聲援。

王隆昌指出，一路走來14年了，律師團一直不離不棄。他直言，與義務律師團林俊宏律師、羅開律師、王俞堯律師素昧平生，即便屢戰屢敗，但始終沒有放棄、不屈不撓，至今沒跟他收過一文錢，就連去司改會開會，他吃的便當也都是律師們付的錢。

王隆昌也感謝前大法官許玉秀，從一開始就鼓勵、陪伴甚至是指導他，才讓他有今天重生的機會。這樣的感謝很難形容，沒辦法光用嘴巴說「感謝」2個字就可以表達。

王隆昌淚謝一路走來陪伴他的學校老同事及寶貝學生。他感嘆，有了這麼多親朋好友和司改會，他只想說「夫復何求」，遲來的正義也是正義，它仍然是一道光芒；如今他已七老八十，也不禁想起唐朝詩人李商隱的一個感觸「夕陽無限好」。

最後，談及已經過世的妻子，王隆昌再也難忍激動情緒表示，太太因為經不起他冤案的煎熬，多年前已經往生。他回憶說，妻子死前曾在病床上跟他說「如果就這樣走了，我死不瞑目」，而今天，他就可以去墳前告訴她「妳可以瞑目了」。

教授王隆昌（左2）與義務律師團林俊宏律師（中）、羅開律師（右2）、王俞堯律師（右1）受訪。記者謝亞庭／攝影