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陸企龍迅半導體違法在台營運「年收逾人民幣4千萬」 台灣負責人求刑1年6月

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

知名陸企「龍迅半導體（合肥）」涉嫌透過北方及海外業務部門負責人林浩原在台營運業務，挖角我國高科技人才從事業務，讓合肥龍迅每年營收達人民幣4000餘萬元，通緝中的美籍華人董事長陳峰不定期匯款給林支付在台營運費用。台北地檢署今偵結，依違反兩岸人民關係條例起訴林浩原，具體求刑1年6月。

龍迅半導體（合肥）在上海證券交易所掛牌上市，主要研發影片橋接晶片、高速信號傳輸晶片等，2012年間曾到台北市內湖區設立辦事處，但2015年1月間董事會決議撤銷，當時也向經濟部申請廢止通過。

起訴指出，陳峰從2018年間，涉嫌指示林浩原負責在台營運龍迅公司業務，2024年7月因業務擴增，在台北市復興北路辦公室當作在台營運處所，陳不定期從大陸匯入2千至2萬美金給林，支付在台營運費；龍迅招募陳、劉2人擔任高科技工程師，負責在台研發、測試晶片及晶片產品技術服務，2018年起，銷售自主研發設計橋接晶片給台灣客戶「宏正自動科技」、「群豐駿科技」、「群光電子」、「研華」、「廣達電腦」，並提供技術支援等售後服務，每年營收高達人民幣4000餘萬元。

調查局10個外勤調查處站，去年偵辦「龍迅」等16家陸企來台非法從事挖角我高科技人才案件，台北市調查處去年7月24日搜索龍迅公司在台辦事處。

林浩原稱，合肥龍迅每月給他的底薪是人民幣6千元，再加銷售獎金，年薪約新台幣180萬元至250萬元。檢方計算，林的犯罪所得共新台幣1260萬元、人民幣7萬2000元。

檢方痛批，林浩原負責龍迅在台業務，使合肥龍迅每年營收高達人民幣4000餘萬元，其以欺罔規避審查之犯罪手段，造成我國經濟嚴重損失，若予輕判，將無法有效保護我產業發展及國人辛苦努力智慧成果，更將嚴重影響國家安全，建請法院量處有期徒刑1年6月。

台北地檢署。聯合報系資料照
台北地檢署。聯合報系資料照

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