桃園中壢現任里長拚連任送獎學金！50童每人600元涉賄選...10萬交保

桃園中壢區王姓現任里長為求連任，涉嫌以提供獎學金名義賄選，限定設籍並居住該里4個月以上、就讀公立國小學童才能申請，至少50名學童出席該里中秋晚會並獲頒600元；檢調昨搜索約談帶回18人，複訊後王女10萬元交保、游姓女鄰長請回。

桃園地檢署獲悉桃園市中壢區里長王姓參選人涉嫌賄選情資後，檢察長張春暉指派檢察官洪鈺勛指揮法務部調查局桃園市調查處、桃園市警局中壢分局組成專案小組積極偵辦。

襄閱主任檢察官吳靜怡指出，王女為求2026年地方公職人員選舉順利連任，以提供獎學金名義，卻限定設籍並居住該里4個月以上、就讀公立國小學童才能申請，以此方式尋求具有投票權的家長的支持，涉嫌行求賄選。

專案小組經多方蒐證，發現王里長於2026年9月19日利用該里舉辦中秋佳節聯誼暨節電宣導活動的機會，邀請獲獎學童及家長到場，並致贈每名學童600元獎學金，現場至少有50名學童獲頒獎學金。

檢調於2026年9月30日傳喚被告王里長、游鄰長及16名相關證人人到案說明，檢察官訊問後，認王女、游女涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項對於投票權人行求賄賂罪嫌，犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，諭知王女以10萬元交保，游女請回。

桃園地檢署表示，呼籲各候選人及選民切勿心存僥倖、以身試法；凡假藉各種名義涉及賄選、選舉賭盤或散播假訊息等破壞選舉公正的行為，檢方必全力追查、依法嚴懲。民眾如掌握不法情資，可撥打免費檢舉電話0800-024-099，檢舉身分全程保密。