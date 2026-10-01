獄政弊案纏訟11年...逆轉獲判無罪 王令麟：感謝合議庭詳查實情

東森集團總裁王令麟被控行賄台北監獄前副典獄長蘇清俊等獄官，扯出獄政史上最大貪瀆弊案，案件纏訟至今近12年。一審依收賄等罪判蘇清俊16年、王令麟被依行賄罪判刑2年2月，案經上訴，台灣高等法院今逆轉改判蘇清俊、王令麟無罪，可上訴。

另外，一審依收賄罪判處台中監獄前副典獄長趙崇智11年8月、台北監獄前科員祖興華11年徒刑；依行賄罪判處王令麟秘書胡曉菁2年2月徒刑、行賄男子池燿廷（原名池泳霖）及羅為德分別判處2年6月、1年2月徒刑，高院今也改判無罪。

王令麟得知判決結果，發表聲明感謝高院合議庭詳查實情，未來會依法面對並尊重後續司法程序，聲明全文如下：

今天，台灣高等法院就本人被訴違反貪污治罪條例一案，撤銷原判決，改判無罪。

歷經十一年的司法程序，終於等到法院依據證據還原事實、還我清白。本人對合議庭詳查實情，致上最深的敬意；也感謝家人、企業同仁，以及長年來所有關心、陪伴與支持本人的朋友。

未來，本人會以更加謙卑、感恩的心，持續做好企業經營，照顧員工與會員，並加倍投入更生保護及社會公益，讓這份得來不易的正義，轉化為回饋社會的力量。

對於後續司法程序，本人將依法面對並予以尊重。

感謝大家，感謝上帝。