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中秋節前送月餅禮盒 基檢指控1議員、2里長參選人涉賄選 偵訊後交保

聯合報／ 記者邱瑞杰游明煌／基隆即時報導

基隆地檢署指控仁愛區市議員參選人曾維祥，以及同區不同里的陳姓、莊姓里長參選人，涉嫌以發送月餅禮盒方式賄選。檢察官偵訊後，今晨認涉犯公職人員選舉罷免法對於有投票權之人交付賄賂罪，分別命50萬元、30萬元、20萬元交保。

基檢今天指出，日前接獲情資，仁愛區市議員參選人曾維祥和陳姓里長候選人，共同涉嫌以發送月餅禮盒方式賄選。檢察長陳佳秀指派檢察官陳淑玲，指揮基隆地區警、調組成專案小組偵辦。

專案小組昨天前往曾維祥和陳姓里長參選人辦公處所、住處，共4處地點實施搜索，查扣月餅禮盒、發放名冊、訂購單等相關證物。調查過程中，另查獲莊姓里長參選人也涉嫌賄選，傳喚、通知3名參選人及選民等共計44人到案說明。

檢方指出，曾維祥和陳姓里長參選人為求順利當選，共同涉嫌利用公共補助款，購買月餅禮盒，藉中秋節名義，9月20日在里辦公室發給里民，並請求有投票權人的里民投票支持。莊姓里長參選人在同一天，也發放相同月餅禮盒給里民，涉嫌賄選。

檢察官訊問後，認曾、陳、莊都涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項，對於有投票權之人交付賄賂罪嫌疑重大，但無羈押必要，分別命交保50萬元、30萬元、20萬元，其餘選民及證人請回。

基隆地檢呼籲參選人切勿心存僥倖、以身試法。參選人不得假借各種名目，提供任何具經濟價值財物作為對價，企圖影響有投票權人投票意向。檢方將秉持「有聞必查、有據必辦」執法決心，依法積極查辦，期望全民共同維護乾淨選風，守護公平選舉及民主法治。

檢方偵辦中秋節活動涉嫌賄選案，檢察官訊問後，今晨命市議員參選人曾維祥50萬元交保；圖為曾昨晚被移送基隆地檢署偵辦。記者游明煌／攝影
檢方偵辦中秋節活動涉嫌賄選案，檢察官訊問後，今晨命市議員參選人曾維祥50萬元交保；圖為曾昨晚被移送基隆地檢署偵辦。記者游明煌／攝影

月餅 中秋節 賄選 曾維祥 2026九合一選舉 基隆市選舉

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