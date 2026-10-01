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「台版地面師」盜領1.4億獨居者遺產 律師蔡鴻燊二審仍重判25年

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台版「地面師」詐團主謀蔡尚岳結合里長偽造代筆遺囑，盜領獨居長者遺產，行賄民間公證人、律師蔡鴻燊認證遺囑，詐騙高達1億4925萬元，一審依貪汙等罪判蔡尚岳14年、蔡鴻燊25年徒刑。案經上訴，台灣高等法院今仍判蔡鴻燊25年徒刑，可上訴；另蔡尚岳部分另行審結。

蔡尚岳2021年間從永和里長鄧長安口中得知陳姓老婦死亡，無人繼承遺產，偽造代筆遺囑，讓妻子林緻菱擔任見證人兼代筆人，再找人擔任受遺贈人，辦土地移轉登記，設定不動產抵押權貸款、出售，賺取1578萬餘元。

蔡尚岳再以相同手法成功詐取108歲往生的仲姓人瑞的存款、不動產1740萬餘元，蔡有了兩次經驗，食髓知味，透過旗下不動產開發公司，尋找可詐騙的往生者不動產。

檢方追查，蔡尚岳指示公司員工以台北市地政局未辦理繼承登記專區的列管名冊作為「案源」，夫妻倆透過中山分局建國派出所警員駱勁達、原任職警專卻兼當AV男優的書記官游立綸、戶籍員葉濬誼，確認被繼承人的戶籍資料後，再由員工「實地勘察」不動產，篩選可詐騙標的。

蔡尚岳和集團「二當家」王煜堤一邊指示員工找標的，一邊尋覓擔任代筆遺囑的受遺贈人、見證人，透過員工偕同「民間公證人」律師蔡鴻燊完成代筆遺囑聲明書認證。員工再持不實遺囑、認證聲明書、申辦繼承文件，辦理不動產所有權移轉登記，並提領被繼承人存款。

檢方統計有11起詐領獨居老人遺產案，7件既遂、4件未遂，其中詐騙案最高金額為5580萬餘元，全案不法所得1億4925萬4298元。

檢方指出，蔡尚岳結合里長偽造代筆遺囑騙取獨居長者遺產，行為超乎常人想像，且偵查起就自編劇本串供試圖脫罪，幸好檢警調掌握鐵證，才坦認全部犯行。

蔡鴻燊身為民間公證人，卻貪圖高額不法對價而認證，偵查中又歪曲實情，毫無愧心，在國稅局函詢第一起詐騙案的遺囑是否是他認證時，蔡鴻燊答稱是他認證且附上法院核准備查文件，「強化認證效力」，檢方批助紂為虐，在長者過世後刻意指導偽造遺囑，目無法紀。

蔡鴻燊、葉濬誼、駱勁達、游立綸涉犯貪汙治罪條例公務員違背職務行為期約收受賄賂等罪；蔡尚岳及王煜堤涉期約交付賄賂、操縱犯罪組織等罪，檢方共起訴44人。蔡尚岳認罪，一審判決14年徒刑。

蔡鴻燊堅不認罪，一審認為民間公證人為司法院遴任，是依法從事公務人員，不得違法製作公證書，蔡鴻燊明知代筆遺囑及結婚證書均不實，卻違背職務護航，犯貪汙罪明確，認定他收賄890萬元。

一審也指蔡鴻燊不恪遵法令，嚴重影響社會對公務員信任，態度不佳、無悔意，並耗費司法資源傳喚多達20餘名證人外，還在證人證述不利於己時，擅自「出言干擾證人作證」，重判25年徒刑，是本案判刑最重的被告。

蔡鴻燊得知一審判決嚎啕大哭，哭聲淒厲不止，嚷嚷「天啊」、「我真的不知道」等語。案件上訴高院審理時，蔡鴻燊也曾崩潰哭泣表示「我是冤枉的」，稱自己從頭到尾不知情，是集團聯合來編造謊言讓他誤入陷阱。

擔任「民間公證人」的律師蔡鴻燊參與盜領死亡長者遺產，一審依貪汙治罪條例等罪重判25年徒刑，案件上訴，台灣高等法院今二審宣判。聯合報系資料照
擔任「民間公證人」的律師蔡鴻燊參與盜領死亡長者遺產，一審依貪汙治罪條例等罪重判25年徒刑，案件上訴，台灣高等法院今二審宣判。聯合報系資料照

擔任「民間公證人」的律師蔡鴻燊參與盜領死亡長者遺產，一審依貪汙治罪條例等罪重判25年徒刑，案件上訴，台灣高等法院今二審宣判。聯合報系資料照
擔任「民間公證人」的律師蔡鴻燊參與盜領死亡長者遺產，一審依貪汙治罪條例等罪重判25年徒刑，案件上訴，台灣高等法院今二審宣判。聯合報系資料照

盜領 獨居 遺產 地面師

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