含冤14年！昔捲南港展覽館弊案 北科大前教授王隆昌再審獲無罪

南港展覽館籌建爆發弊案，前第一夫人吳淑珍涉受賄9000萬元，指示時任內政部長余政憲洩漏評委名單給業者；其中，涉案評委、台北科技大學前教授王隆昌被控收賄120萬元，2012年依貪汙罪判刑7年8月定讞。但王始終否認犯行，認為本案查無賄款及金流，僅憑單一證人證述就入他於罪，經高檢署聲請再審獲准。時隔14年重啟審理，台灣高等法院今（1）日撤銷原判決，改判王無罪。

全案源於2003年7月間，內政部營建署籌辦世貿南港展覽館興建工程，預算台幣36億元；為了盡快興建展覽館，採最有利標方式招標，由專家學者組成評選委員會審理標案，讓廠商獲得最優先議價地位及得標。

判決指出，力拓營造負責人郭銓慶（判刑6月定讞）有意參與標案，得知友人蔡銘哲與吳淑珍熟識，且吳對余政憲具實質影響力，便透過蔡向吳表明欲承包工程，並願支付吳9000萬元，請吳協助在招標前取得評選委員名單。

吳因此邀不知情的余到官邸，要求余將南港展覽館評委名單洩漏給蔡，蔡再把相關文件轉交給郭；郭取得名單後，則又指示特助黃維安、力拓總經理蔡尚清分頭行賄6名評委。

余被依貪汙罪判刑2年，褫奪公權4年，緩刑5年。其中，時任評委王隆昌被認定收受前金、後謝共計120萬元賄款，2012年經最高法院判刑7年8月確定。

王雖已服刑假釋出獄，但自始否認收賄，被學界認為是冤案，前檢察總長顏大和也曾為他提非常上訴，遭最高法院駁回。王後續在司改會陪同下聲請再審，一度遭高院駁回；經高檢署抗告，最高法院撤銷發回後，高院最終在今年裁定開啟再審。

高院認為，原審認定王收賄，主要以交付賄款的黃之證述為主要依據，但本案並無通聯紀錄，且未扣得賄款，也無相關金流可以佐證，加上黃對於送錢的時間點、王在校授課的情形等供述矛盾不一，是否屬實已有疑義，而有影響原確定有罪判決之虞，再審有理由。