快訊

2026流感、新冠疫苗開打！公費時程對象、疫苗廠牌、施打禁忌一次看

大逆轉！史上最大獄政弊案 王令麟、北監前副典獄長二審全部無罪

秋老虎只到今天！明起兩段式降溫 第二波低溫下探1字頭

聽新聞
0:00 / 0:00

含冤14年！昔捲南港展覽館弊案 北科大前教授王隆昌再審獲無罪

聯合報／ 記者謝亞庭／台北即時報導

南港展覽館籌建爆發弊案，前第一夫人吳淑珍涉受賄9000萬元，指示時任內政部長余政憲洩漏評委名單給業者；其中，涉案評委、台北科技大學前教授王隆昌被控收賄120萬元，2012年依貪汙罪判刑7年8月定讞。但王始終否認犯行，認為本案查無賄款及金流，僅憑單一證人證述就入他於罪，經高檢署聲請再審獲准。時隔14年重啟審理，台灣高等法院今（1）日撤銷原判決，改判王無罪。

全案源於2003年7月間，內政部營建署籌辦世貿南港展覽館興建工程，預算台幣36億元；為了盡快興建展覽館，採最有利標方式招標，由專家學者組成評選委員會審理標案，讓廠商獲得最優先議價地位及得標。

判決指出，力拓營造負責人郭銓慶（判刑6月定讞）有意參與標案，得知友人蔡銘哲與吳淑珍熟識，且吳對余政憲具實質影響力，便透過蔡向吳表明欲承包工程，並願支付吳9000萬元，請吳協助在招標前取得評選委員名單。

吳因此邀不知情的余到官邸，要求余將南港展覽館評委名單洩漏給蔡，蔡再把相關文件轉交給郭；郭取得名單後，則又指示特助黃維安、力拓總經理蔡尚清分頭行賄6名評委。

余被依貪汙罪判刑2年，褫奪公權4年，緩刑5年。其中，時任評委王隆昌被認定收受前金、後謝共計120萬元賄款，2012年經最高法院判刑7年8月確定。

王雖已服刑假釋出獄，但自始否認收賄，被學界認為是冤案，前檢察總長顏大和也曾為他提非常上訴，遭最高法院駁回。王後續在司改會陪同下聲請再審，一度遭高院駁回；經高檢署抗告，最高法院撤銷發回後，高院最終在今年裁定開啟再審。

高院認為，原審認定王收賄，主要以交付賄款的黃之證述為主要依據，但本案並無通聯紀錄，且未扣得賄款，也無相關金流可以佐證，加上黃對於送錢的時間點、王在校授課的情形等供述矛盾不一，是否屬實已有疑義，而有影響原確定有罪判決之虞，再審有理由。

台北科技大學前教授王隆昌（中，拭淚者）被控涉南港展覽館弊案，高院時隔14年重啟再審改判無罪。圖／聯合報系資料照
台北科技大學前教授王隆昌（中，拭淚者）被控涉南港展覽館弊案，高院時隔14年重啟再審改判無罪。圖／聯合報系資料照

弊案 北科大 收賄 南港展覽館 吳淑珍 余政憲 郭銓慶

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

大逆轉！史上最大獄政弊案 王令麟、北監前副典獄長二審全部無罪

憲兵中士欠債當共諜 加入「臥龍會」收30萬傳營區照拍片反台獨

綠營桃市議員張肇良索賄護農地違建又詐財 今再依貪汙罪起訴

桃市議員張肇良生日交保夢碎 涉收賄60萬法院裁定羈押3月

相關新聞

大逆轉！史上最大獄政弊案 王令麟、北監前副典獄長二審全部無罪

東森集團總裁王令麟被控行賄台北監獄前副典獄長蘇清俊等獄官，扯出獄政史上最大貪瀆弊案，案件纏訟至今近12年。一審依收賄等罪判蘇清俊16年、王令麟被依行賄罪判刑2年2月，案經上訴，台灣高等法院今逆轉改判蘇清俊、王令麟無罪，可上訴。

中秋活動送月餅禮盒涉賄選 曾維祥代父出征參選議員 檢命50萬元交保

基隆市議員曾紀嚴選前涉案被收押，兒子曾維祥「代父出征」參選，也因涉案遭查辦。檢方認曾維祥和陳姓里長參選人，藉辦中秋活動送月餅禮盒涉賄嫌選，今晨命曾50萬元交保、陳男30萬元交保。

「台版地面師」盜領1.4億獨居者遺產 律師蔡鴻燊二審仍重判25年

台版「地面師」詐團主謀蔡尚岳結合里長偽造代筆遺囑，盜領獨居長者遺產，行賄民間公證人、律師蔡鴻燊認證遺囑，詐騙高達1億4925萬元，一審依貪汙等罪判蔡尚岳14年、蔡鴻燊25年徒刑。案經上訴，台灣高等法院今仍判蔡鴻燊25年徒刑，可上訴；另蔡尚岳部分另行審結。

含冤14年！昔捲南港展覽館弊案 北科大前教授王隆昌再審獲無罪

南港展覽館籌建爆發弊案，前第一夫人吳淑珍涉受賄9000萬元，指示時任內政部長余政憲洩漏評委名單給業者；其中，涉案評委、台北科技大學前教授王隆昌被控收賄120萬元，2012年依貪汙罪判刑7年8月定讞。但王始終否認犯行，認為本案查無賄款及金流，僅憑單一證人證述就入他於罪，經高檢署聲請再審獲准。時隔14年重啟審理，台灣高等法院今（1）日撤銷原判決，改判王無罪。

離婚後親友一句「長得不像你」起疑！ 屏東男驗DNA揭孩子非親生 法院判決

「孩子怎麼跟你長得不太像？」屏東一名男子與妻子結束近9年婚姻，因親友一句話，懷疑婚姻期間出生孩子並非親生，經DNA親子鑑定，竟顯示兩人沒有生物學血緣關係，男子向屏東地院提起否認婚生子女之訴，法院審理，判決確認孩子並非男子與前妻所生的婚生子女。

中秋送月餅禮盒涉賄 基隆議員參選人曾維祥等2人深夜送檢複訊

基隆地檢署接獲檢舉，基隆市仁愛區陳姓代理里長登記為里長參選人，在中秋節前的一場活動中，贈送多位里民月餅禮盒，議員參選人曾維祥也到場，還一起合拍照片貼臉書。檢警調9月30日以涉犯賄選案約談陳、曾兩人，搜索相關多處住所，9月30日晚10點多，兩人都先後送檢方複訊，釐清案情。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。