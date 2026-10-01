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離婚後親友一句「長得不像你」起疑！ 屏東男驗DNA揭孩子非親生 法院判決
「孩子怎麼跟你長得不太像？」屏東一名男子與妻子結束近9年婚姻，因親友一句話，懷疑婚姻期間出生孩子並非親生，經DNA親子鑑定，竟顯示兩人沒有生物學血緣關係，男子向屏東地院提起否認婚生子女之訴，法院審理，判決確認孩子並非男子與前妻所生的婚生子女。
判決指出，男子與前妻在2015年11月結婚並在2024年7月離婚，孩子正值兩人婚姻關係存續期間所生，依民法規定原本依法推定為男子的婚生子女。
男子提告主張，離婚後陸續聽到親戚、朋友提及孩子與他長相不相似，他開始懷疑雙方是否具血緣關係，DNA親子鑑定結果顯示，他與孩子間並無生物學上的血緣關係，依民法規定向法院提起否認婚生子女之訴；前妻與孩子對此也表示沒有意見，並坦承孩子確實不是男子親生。
屏東地院審理時，檢視戶籍謄本等資料也參酌醫院親子鑑定報告。鑑定針對多個遺傳標記分析，出現「七重排除」，排除男子是孩子親生父親可能性。以現代生物科技及醫學技術，DNA檢驗鑑定子女血統來源精確度已達99.8%以上，鑑定結果未受雙方爭執。
判決指出，孩子受胎期間雖處於兩人婚姻關係存續期間，依法原應推定為男子的婚生子女，但DNA鑑定證實雙方並無血緣關係，男子提告未超過法律規定期限，認定訴請有理由。孩子並非前妻自男子受胎所生的婚生子女，訴訟費用由前妻及孩子負擔，全案仍可上訴。
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