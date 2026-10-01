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中秋活動送月餅禮盒涉賄選 曾維祥代父出征參選議員 檢命50萬元交保
基隆市議員曾紀嚴選前涉案被收押，兒子曾維祥「代父出征」參選，也因涉案遭查辦。檢方認曾維祥和陳姓里長參選人，藉辦中秋活動送月餅禮盒涉賄嫌選，今晨命曾50萬元交保、陳男30萬元交保。
曾紀嚴的父親曾水源曾任3屆副議長，2012年病逝。曾紀嚴2014年當選議員，連任3屆後，擔任國民黨市議會黨團書記長。
檢方偵辦乾泰豐公司承包市府公共工程、中正區公所路燈採購案涉嫌圍標、綁標時，查出曾紀嚴和中正區前區長等人介入，全案至今收押7人。曾紀嚴在登記參選前被收押，無法競選連任，曾維祥登記參選。
基隆地檢署接獲檢舉，登記參選里長的仁愛區陳姓代理里長，在中秋節前舉辦活動時，贈送多名里民月餅禮盒，曾維祥也到場合照，上傳臉書，涉嫌賄選。
檢警調昨天展開搜索行動，約談相關人士釐清月餅發放名目、經費來源、發放對象、發放條件等事證，製作筆錄後，昨晚10時許將曾維祥和陳男移送到地檢署偵辦。檢察官漏夜偵訊，今晨認定兩人涉犯公職人員選舉罷免法，命曾維祥50萬元交保、陳30萬元交保。
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