中秋送月餅禮盒涉賄 基隆議員參選人曾維祥等2人深夜送檢複訊

基隆地檢署接獲檢舉，基隆市仁愛區陳姓代理里長登記為里長參選人，在中秋節前的一場活動中，贈送多位里民月餅禮盒，議員參選人曾維祥也到場，還一起合拍照片貼臉書。檢警調今天以涉犯賄選案約談陳、曾兩人，搜索相關多處住所，今晚10點多，兩人都先後送檢方複訊，釐清案情。

今晚10點多到11點，陳、曾兩人先後送到基隆地檢署由檢方複訊，釐清案情，兩人到達時都不發一語，檢方漏夜複訊中。

基隆地檢署表示，今天執行搜索、約談相關人，目前釐清調查中。

基隆地檢署偵辦「乾泰豐」公司承包市政府公共工程、路燈採購涉圍標、綁標弊案，經二波搜索，已收押國國黨議員曾紀嚴、業者及前中正區長等7人。曾維祥因曾紀嚴被收押，他「代父出征」登記參選。檢調今天到市府單位調閱資料，持續偵辦綁標案後續。

基隆地檢署另接獲檢舉，基隆市仁愛區陳姓代理里長已登記為里長參選人，在中秋節前夕的活動中，贈送部分里民月餅禮盒，曾維祥也到場，還一起合拍照片貼陳的臉書。

檢警調釐清月餅發放名目、經費來源、發放對象、發放條件等，釐清是否有對價關係，以涉犯賄選約談曾、陳2人，也另傳喚10多名拿到月餅禮盒里民調查

據曾維祥的家人表示，今天曾在家中被帶走，不清楚什麼事，強調曾的團隊絕無任何違法情事，只能無奈配合調查，等待偵訊結果釐清真相還其清白。基隆地檢署表示，今天執行搜索、約談相關人，目前釐清調查中。

基隆市仁愛區陳姓代理里長，已登記為里長參選人，今晚送檢方複訊。記者游明煌／攝影