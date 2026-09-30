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桃市議員張肇良生日交保夢碎 涉收賄60萬法院裁定羈押3月

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

民進黨桃園市議員張肇良被控時任市府顧問索賄80萬元，幫陳姓業者在平鎮農地違建關說，並以打點公務員名義詐取60萬元，另又向市府農業局、平鎮區公所等承辦公務員施壓，替違建申辦溫室遭訴，桃園地院認定犯嫌重大，有勾串證人及逃亡之虞，稍早裁定羈押3月、禁止接見通信；同案科長高明准以百萬交保，限制住居及出境出海8月。

裁定指出，陳姓業者是因張肇良保證可幫忙疏通檢舉，因而交付60萬元。張肇良收錢後，實際前往農業局農地管理科關切本案土地資材室聲請及溫室補辦事務。時任桃園市農業局科長高明及下屬承辦人沙姓技士均證稱，因張肇良關切與施壓，明知該違建鐵皮屋根本不可能成為溫室，仍礙於壓力違法同意補辦；張涉犯貪污治罪條例違背職務收受賄賂、利用職務上機會詐取財物及主管監督事務圖利等罪，犯罪嫌疑重大。

法院調查時，張肇良僅承認行使業務登載不實及公務上登載不實文書，全盤否認貪汙犯行。法官考量張肇良現為桃園市議員，案發時即向農業局官員關切，顯見仍有施壓與勾串證人之能力；加上其所犯為最輕本刑10年以上的重罪，未來須經國民法官審理，且前已遭起訴相關案件，逃亡風險大幅上升。法官強調，近期大量科技監控遭剪斷逃亡，顯示科技監控對具政治能力之被告防免逃亡效能不足，認定有羈押必要，裁定自2026年9月30日起羈押3個月並禁止接見通信。

同案被告科長高明部分，經訊問後坦承公務員登載不實罪及主管事務圖利罪。法官考量其於偵查及送審時均坦承犯罪，具體說明均受張肇良施壓才放行，且明確指出依現場概況及法律見解，本應在第一次勘查後即駁回補辦。因其供述與下屬沙姓技士一致，勾串可能性已降低。惟高明前為公務員，掌管農地建築許可裁量權卻濫用公權力，涉犯最輕5年以上重罪且有逃亡之虞，法院裁定以新台幣100萬元具保，並限制住居、限制出境與出海8月；若覓保無著則羈押3個月。兩案均得於10日內提起抗告。

民進黨桃園市議員張肇良又涉嫌<a href='/search/tagging/2/收賄' rel='收賄' data-rel='/2/103629' class='tag'><strong>收賄</strong></a>、關說等弊案，今天遭桃園地檢署依貪汙等罪起訴，桃園地院接押庭調查後，張續押三個月，同樣在押被告科長高明則獲准以百萬元交保並限居限境。圖／取自張肇良臉書
民進黨桃園市議員張肇良又涉嫌收賄、關說等弊案，今天遭桃園地檢署依貪汙等罪起訴，桃園地院接押庭調查後，張續押三個月，同樣在押被告科長高明則獲准以百萬元交保並限居限境。圖／取自張肇良臉書

張肇良 收賄 議員

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