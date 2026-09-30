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台南查賄動起來！大內發吐司、永康搓圓仔湯 2里長參選人交保

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

今年底九合一選舉逐漸白熱化，台南地檢署陸續接獲大內區石城里有里長參選人在該里沿路發放貼有其競選標語貼紙的吐司，以及永康區西橋里有里長參選人涉及搓圓仔湯方式行賄，勸退另名參選人，經檢方訊問後，2里長參選人分別以8萬、20萬元交保候傳。

檢方日前獲報，永康區西橋里某里長參選人，涉嫌以搓圓仔湯方式欲行賄勸退另名里長參選人。案經轄區督導主任檢察官劉修言、檢察官楊尉汶，指揮台南市調查處、永康分局組成專案小組，今日持台南地院核發搜索票，前往該名參選人及相關人員住居所搜索，查扣相關證物，並同步傳訊參選人及相關人員到案說明。

案經檢察官訊問後，認該里長參選人涉嫌對具有參選人資格之人行求賄賂，約其放棄競選，涉犯公職人員選舉罷免法第97條第1項罪嫌，犯罪嫌疑重大，然尚無羈押必要，令該名里長參選人以20萬元交保候傳。

此外，檢方指出，台南地檢署本月24日下午獲善化警分局通報，大內區石城里某里長參選人為尋求選民支持，夥同親友在該里沿路發放貼有其競選標語貼紙吐司1包、市價約40至50元給當地選民，合計已送出1百包，涉以此向選民行求賄選。

檢方為即時遏止不當行賄風氣蔓延，旋由督導轄區的主任檢察官郭書鳴、檢察官李政賢指揮警方，以現行犯逮捕該里長參選人及協助發放親友共4人，並查扣相關證物。

後經檢察官訊問後，認該里長參選人等4人均涉犯公職人員選舉罷免法中投票行賄罪嫌，犯嫌重大，然尚無羈押必要，均命具保候傳。

台南地檢署陸續接獲大內區石城里有里長候選人在該里沿路發放貼有其競選標語貼紙的吐司，以及永康區西橋里有里長候選人涉及搓圓仔湯方式勸退另名候選人，2里長候選人分別以8萬、20萬元交保候傳。聯合報系資料照
台南地檢署陸續接獲大內區石城里有里長候選人在該里沿路發放貼有其競選標語貼紙的吐司，以及永康區西橋里有里長候選人涉及搓圓仔湯方式勸退另名候選人，2里長候選人分別以8萬、20萬元交保候傳。聯合報系資料照

吐司 永康 里長

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