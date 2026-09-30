苗栗地檢署選舉查察分區座談會 宣示工作重點

苗栗地檢署於今天召開地方公職人員選舉查察分區座談會，法務部次長黃謀信、最高檢察署代理檢察總長徐錫祥、高等檢察署檢察長張斗輝等人指示工作重點，包括查賄是最好的反賄選宣導，賄選行為應依個案具體事證，以對價關係為要件等，匯聚查察量能，確保選舉公平。

距離地方選舉搜票不到2個月，苗栗地檢署檢察長林映姿今天主持選舉查察分區座談會，黃謀信、徐錫祥、張斗輝，及高檢署台中分署檢察長林錦村等人與會，黃謀信指出，查察妨害選舉應注意恪遵偵查不公開、程序正義、比例原則，並秉持行政中立，賄選行為應依個案具體事證，以對價關係為要件。

徐錫祥提醒查察團隊，賄選的態樣有日常化、服務化及包裝化的趨勢，會有掩護可能非法之實質，應將情資轉換為可證明，並做好偵查的規畫，持續關注幽靈人口、賭盤及假訊息之介選，此外，嚴守中立、保密及發揮團隊的韌性。

張斗輝表示，查賄是最好的反賄選宣導，也是態度的展現，適時發布新聞，可讓民眾了解檢察機關查賄的決心，另也應同時謹慎評估提起當選無效之可行性，在查察賄選案件中預作準備。

林錦村指出，結構型賄選，必須能夠向上溯源，方能讓人民有感，對於暴力妨害選舉，嚴查速辦，針對深偽假訊息之介入選舉，應即時查處，避免危害擴大。

今天座談會，苗栗地檢署主任檢察官劉偉誠、苗栗縣警察局刑警大隊長莊恒權、苗栗縣調查站組長蕭文倩、苗栗縣政府政風處長范谷良，及移民署中區事務大隊苗栗縣專勤隊長李文達工作報告， 林映姿說，團隊將會遵照所提示偵查原則共同攜手努力，積極查辦妨害選舉案件，確保選民不受任何外力干擾，能在自由意志下行使投票權。

苗檢並呼籲民眾不買票，不賣票，若發現疑似賄選情事，請勇於檢舉，專線0800-024099按4，或掃瞄QR CODE加入苗栗地檢署LINE好友，檢舉人身分絕對保密，並積極查緝。

苗栗地檢署今天召開地方公職人員選舉查察分區座談會，指示工作重點。圖／苗栗地檢署提供

苗栗地檢署今天召開地方公職人員選舉查察分區座談會，指示工作重點。圖／苗栗地檢署提供