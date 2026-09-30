快訊

等不到陸客了？維格餅家虧損多年宣布撤興櫃 昔靠鳳梨酥EPS衝8元

裁撤系辦卻添購KTV！世新突襲「入校查身分」再傳爭議 教育部說話了

2機師爆衝突1人被刺濺血！客機2分鐘下降5千公尺 杜拜航班急轉降沙國

聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗地檢署選舉查察分區座談會 宣示工作重點

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗地檢署於今天召開地方公職人員選舉查察分區座談會，法務部次長黃謀信、最高檢察署代理檢察總長徐錫祥、高等檢察署檢察長張斗輝等人指示工作重點，包括查賄是最好的反賄選宣導，賄選行為應依個案具體事證，以對價關係為要件等，匯聚查察量能，確保選舉公平。

距離地方選舉搜票不到2個月，苗栗地檢署檢察長林映姿今天主持選舉查察分區座談會，黃謀信、徐錫祥、張斗輝，及高檢署台中分署檢察長林錦村等人與會，黃謀信指出，查察妨害選舉應注意恪遵偵查不公開、程序正義、比例原則，並秉持行政中立，賄選行為應依個案具體事證，以對價關係為要件。

徐錫祥提醒查察團隊，賄選的態樣有日常化、服務化及包裝化的趨勢，會有掩護可能非法之實質，應將情資轉換為可證明，並做好偵查的規畫，持續關注幽靈人口、賭盤及假訊息之介選，此外，嚴守中立、保密及發揮團隊的韌性。

張斗輝表示，查賄是最好的反賄選宣導，也是態度的展現，適時發布新聞，可讓民眾了解檢察機關查賄的決心，另也應同時謹慎評估提起當選無效之可行性，在查察賄選案件中預作準備。

林錦村指出，結構型賄選，必須能夠向上溯源，方能讓人民有感，對於暴力妨害選舉，嚴查速辦，針對深偽假訊息之介入選舉，應即時查處，避免危害擴大。

今天座談會，苗栗地檢署主任檢察官劉偉誠、苗栗縣警察局刑警大隊長莊恒權、苗栗縣調查站組長蕭文倩、苗栗縣政府政風處長范谷良，及移民署中區事務大隊苗栗縣專勤隊長李文達工作報告， 林映姿說，團隊將會遵照所提示偵查原則共同攜手努力，積極查辦妨害選舉案件，確保選民不受任何外力干擾，能在自由意志下行使投票權。

苗檢並呼籲民眾不買票，不賣票，若發現疑似賄選情事，請勇於檢舉，專線0800-024099按4，或掃瞄QR CODE加入苗栗地檢署LINE好友，檢舉人身分絕對保密，並積極查緝。

苗栗地檢署今天召開地方公職人員選舉查察分區座談會，指示工作重點。圖／苗栗地檢署提供
苗栗地檢署今天召開地方公職人員選舉查察分區座談會，指示工作重點。圖／苗栗地檢署提供

苗栗地檢署今天召開地方公職人員選舉查察分區座談會，指示工作重點。圖／苗栗地檢署提供
苗栗地檢署今天召開地方公職人員選舉查察分區座談會，指示工作重點。圖／苗栗地檢署提供

苗栗地檢署今天召開地方公職人員選舉查察分區座談會，指示工作重點。圖／苗栗地檢署提供
苗栗地檢署今天召開地方公職人員選舉查察分區座談會，指示工作重點。圖／苗栗地檢署提供

苗栗 黃謀信 徐錫祥

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

頭份市長選舉最新民調出爐 徐功凡、曾玟學看好度和支持度各有勝場

參選公職應公開刑事紀錄 小黨籲修法無回應

藍委不進場、白委不捧場 卓榮泰立院施政報告拋4懇求場面冷清

林月琴博士論文IRB審查爭議 余文忠批林誠信問題 林月琴駁余混淆視聽

相關新聞

王大陸、陳柏霖、王子都找他 「閃兵集團」首腦陳志明真面目首曝光

藝人王大陸不滿花360萬元找閃兵集團首腦陳志明幫忙「免役」不成，提告詐欺罪嫌，檢方不起訴陳；王大陸另透過時任台北市刑警大隊代理隊長劉居榮查陳的個資，又找友人幫女友闕沐軒追討400餘萬元債務，一審依違反個人資料保護法判王6月得易科罰金之刑。案經上訴，台灣高等法院今提訊在監服刑的「被害人」陳志明出庭，陳也是首度在媒體面前曝光。

昔被控強迫抽血周台英獲不起訴 人本籲修「人體研究法」

去年學生控訴台師大前女足前教練周台英以學分要脅配合研究抽血，並要求繳回受試費，今天台北地檢署依侵占和詐欺罪起訴周師，但強制罪與違反醫師法兩項則不起訴。人本教育基金會則表示，人體研究法未完善對受試者的保護，呼籲相關單位修法、補足漏洞。

花360萬想免役失敗！王大陸告詐欺揭「閃兵案」 澄清：只是第一批被抓

演藝圈閃兵案持續延燒，藝人修杰楷、陳柏霖、王子、坤達、書偉分別以10萬至30萬元不等價碼造假體檢報告，其中王大陸支付360萬元免役不成，提告閃兵集團首腦陳志明詐欺，卻意外被警方揭開「閃兵案」。王大陸今至台灣高等法院開庭，被問及此事，回應「我只是第一批被抓到」。

台南查賄動起來！大內發吐司、永康搓圓仔湯 2里長參選人交保

今年底九合一選舉逐漸白熱化，台南地檢署陸續接獲大內區石城里有里長參選人在該里沿路發放貼有其競選標語貼紙的吐司，以及永康區西橋里有里長參選人涉及搓圓仔湯方式行賄，勸退另名參選人，經檢方訊問後，2里長參選人分別以8萬、20萬元交保候傳。

教授罵「腦袋放空」、「不齒」竟挨告 大學生求償10萬判決結果曝

北市某國立大學洪姓學生修課爆發糾紛，不滿遭授課的胡姓教授罵「腦袋放空」、「不齒」，憤而提告涉公然侮辱，經北檢不起訴、高檢署駁回再議確定。民事部分，他另求償10萬元精神慰撫金，一審敗訴；全案上訴二審，台北地院日前駁回上訴，胡免賠確定。

中秋送月餅禮盒還合照 基隆檢調約談議員、里長參選人2人釐清涉賄

基隆地檢署接獲檢舉，基隆市仁愛區陳姓代理里長登記為里長參選人，在中秋節前夕的活動中，贈送部分里民月餅禮盒，議員參選人曾維祥也到場，還一起合拍照片貼臉書，曾維祥的父親議員曾紀嚴涉綁標弊案被收押，他「代父山征」參選。檢警調今約談陳、曾兩人，搜索相關多處住所，釐清是否涉及賄選。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。