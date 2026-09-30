教授罵「腦袋放空」、「不齒」竟挨告 大學生求償10萬判決結果曝

北市某國立大學洪姓學生修課爆發糾紛，不滿遭授課的胡姓教授罵「腦袋放空」、「不齒」，憤而提告涉公然侮辱，經北檢不起訴、高檢署駁回再議確定。民事部分，他另求償10萬元精神慰撫金，一審敗訴；全案上訴二審，台北地院日前駁回上訴，胡免賠確定。

判決指出，洪曾於2022年10月24日修習一堂「進階學校衛生實習」課程，修課學生需邀請專家來校園參與健康宣導活動，進行專業健康議題演講。課程前幾週，眾人提議幾位專家人選，並由組員各自聯絡。

洪表示，授課的胡姓教授後來指定由課程組長、即另名簡姓學生挑選的專家來校演講。對此，他原先沒什麼意見，沒想到卻因此遭胡在課堂上公開批評，怪說「聯絡其他專家不對」，甚至被調侃「腦袋放空」。

洪指控，就連簡也私下改動他的課程實作紀錄，有排擠、孤立等行為。然而，胡明知簡搞小動作，卻仍幫簡說話，更吼叫威逼、辱罵他「不齒」。

洪怒批，胡利用師生不對等的地位與權勢霸凌、貶低他，損害他的人格及社會評價，造成他精神痛苦，求償10萬元精神慰撫金，另也對簡求償2萬元精神慰撫金。

對此，胡喊冤辯稱，當時會說洪「腦袋放空」，是他詢問學生有無認真上課，屬於課堂中的管教行為，並非無端謾罵、刻意貶損。至於「不齒」言論，則是他發現洪在未告知的情況下，私自於課堂中錄音，為此表達不滿。

簡則表示，洪所謂作業紀錄遭塗銷一事，單純只是他隨著課程及小組討論進度更新內容，且所有組員均可參閱、編輯，何來排擠與孤立？如今他身為組長美意出手協助修改，卻被解釋為惡意刪除、霸凌。

一審北院簡易庭審理，依課堂情境整體脈絡而言，胡是因洪「沒有聽到其餘同學上課聽見的內容」，才不忍出言「是腦袋放空了嗎？」雖措辭激烈使洪感到不適，但屬於客觀事實評論；又洪未經同意錄音，胡認為不受尊重而說出「不齒」，也難以認定違反常情。

此外，一審還發現，洪曾指控胡涉公然侮辱罪，經北檢不起訴、高檢署駁回再議及北院駁回自訴確定，且洪對簡稱作業紀錄可共同編輯一事並無否認，卻沒進一步舉證有何霸凌事證，均無法認定胡、簡有妨害名譽或故意侵害洪的權利，求償無理，判洪敗訴。

全案上訴至二審，北院日前仍駁回上訴，胡、簡免賠確定。