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花360萬想免役失敗！王大陸告詐欺揭「閃兵案」 澄清：只是第一批被抓

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

演藝圈閃兵案持續延燒，藝人修杰楷、陳柏霖、王子、坤達、書偉分別以10萬至30萬元不等價碼造假體檢報告，其中王大陸支付360萬元免役不成，提告閃兵集團首腦陳志明詐欺，卻意外被警方揭開「閃兵案」。王大陸今至台灣高等法院開庭，被問及此事，回應「我只是第一批被抓到」。

媒體問及是否後悔提告陳志明詐欺，才會引發後續事件？王大陸表示，其實是誤會，其實是陳志明先被抓到，「我是第一批被抓的其中一個人」，當時第一批被抓的有15人，「只是我是唯一的藝人」。

王大陸說，當時警察也跟他講，他不是第一個，也不會是最後一個，這次也是他第一次對外說明，他之前也覺得沒有必要去澄清，認為這是媒體的工作。

王大陸律師也補充，後續第二波、第三波、第四波閃兵案，其實都是從陳志明手機裡面查到的。王大陸指出，閃兵案第一批抓很多人，但他是唯一的藝人。

王大陸付360萬元免役不成，提告閃兵集團首腦陳志明詐欺，卻意外被警方揭開「閃兵案」，王大陸今回應「我只是第一批被抓到」。記者曾原信／攝影
王大陸付360萬元免役不成，提告閃兵集團首腦陳志明詐欺，卻意外被警方揭開「閃兵案」，王大陸今回應「我只是第一批被抓到」。記者曾原信／攝影

閃兵案 閃兵 王大陸

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