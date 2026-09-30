王大陸、陳柏霖、王子都找他 「閃兵集團」首腦陳志明真面目首曝光

藝人王大陸不滿花360萬元找閃兵集團首腦陳志明幫忙「免役」不成，提告詐欺罪嫌，檢方不起訴陳；王大陸另透過時任台北市刑警大隊代理隊長劉居榮查陳的個資，又找友人幫女友闕沐軒追討400餘萬元債務，一審依違反個人資料保護法判王6月得易科罰金之刑。案經上訴，台灣高等法院今提訊在監服刑的「被害人」陳志明出庭，陳也是首度在媒體面前曝光。

除了王大陸之外，藝人陳柏霖、修杰楷、坤達、王子等人皆花費數十萬元不等，找上陳志明偽造病歷或體檢報告，規避或減免兵役，檢警發動多波搜索約談，目前部分案件已在法院審理中。

王大陸因違反個資法案件今赴高院開庭，陳志明如今因另案在監獄服刑中，法院也以「被害人」身分提訊他出庭。庭訊期間，劉居榮坦承犯行、願意認罪，並希望以30萬元和陳志明達成和解，陳也點頭回覆「可以安排看看，請法院移付調解」。

另外，記者庭後問王大陸是否會對陳志明提民事訴訟，要求返還360萬元？王大陸表示，這個部分會再與律師研究討論後決定；律師也回應，此部分待評估之後決定，若未來有提民事訴訟的話，也會告訴大家。