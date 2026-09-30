昔被控強迫抽血周台英獲不起訴 人本籲修「人體研究法」

去年學生控訴台師大前女足前教練周台英以學分要脅配合研究抽血，並要求繳回受試費，今天台北地檢署依侵占和詐欺罪起訴周師，但強制罪與違反醫師法兩項則不起訴。人本教育基金會則表示，人體研究法未完善對受試者的保護，呼籲相關單位修法、補足漏洞。

台北地檢署今日公布台師大女足抽血案偵結結果。該案吹哨者之一簡奇陞透過人本教育基金會表示，當時檢察官也有詢問學生是否針對周台英個人提出告訴，「但我們最後都沒有提告。」因為真正想做的，是讓事情被釐清、被證實、被大眾看見。

簡奇陞表示，與其一直在意一個人做錯了什麼、期待他最後得到什麼懲罰，更在意的是，事件能不能讓環境有所改變，不要再次發生。

人本教育基金會也說明， 不起訴書中，隊員指出曾經被學長抽血。但檢方認為，即使確有未具護理師或相關資格的人員抽血，也不違反醫師法。理由是依衛生署101年函釋，「研究計畫進行人體抽血採樣，非屬醫療行為」；衛福部114年8月雖補充說明，抽血「係醫事專業技術，應由接受相關訓練，且具有效期間執業執照醫事專業人員為之」，但檢方認為這與是否屬醫療行為的判斷無關，且人體研究法無相關刑事責任規定。

人本質疑，同樣是把針頭扎進靜脈，為了治療必須由醫事人員執行，否則需負刑事責任；為了研究，則責任不同。然而只要讓專業度不足的人抽血，風險不會因為目的是研究而降低，受試者承擔的風險一樣，法律的保護卻出現缺口。

對此，人本也呼籲衛福部、國科會正視漏洞，研議修正人體研究法或相關醫事法規，規範研究採血執行人員的資格，並訂定違反時的罰則。也要求運動部、教育部改善舊有的體育班文化；教育部、國科會應清查處分書所揭露，但尚未經主管機關檢視的研究計畫。