快訊

王大陸、陳柏霖、王子都找他 「閃兵集團」首腦陳志明真面目首曝光

亞運網球／葛蘭喬安娜不敵菲律賓超新星 許育修男雙晉級4強再登頒獎台

2機師爆衝突1人被刺濺血！客機2分鐘下降5千公尺 杜拜航班急轉降沙國

聽新聞
0:00 / 0:00

昔被控強迫抽血周台英獲不起訴 人本籲修「人體研究法」

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導

去年學生控訴台師大前女足前教練周台英以學分要脅配合研究抽血，並要求繳回受試費，今天台北地檢署依侵占和詐欺罪起訴周師，但強制罪與違反醫師法兩項則不起訴。人本教育基金會則表示，人體研究法未完善對受試者的保護，呼籲相關單位修法、補足漏洞。

台北地檢署今日公布台師大女足抽血案偵結結果。該案吹哨者之一簡奇陞透過人本教育基金會表示，當時檢察官也有詢問學生是否針對周台英個人提出告訴，「但我們最後都沒有提告。」因為真正想做的，是讓事情被釐清、被證實、被大眾看見。

簡奇陞表示，與其一直在意一個人做錯了什麼、期待他最後得到什麼懲罰，更在意的是，事件能不能讓環境有所改變，不要再次發生。

人本教育基金會也說明， 不起訴書中，隊員指出曾經被學長抽血。但檢方認為，即使確有未具護理師或相關資格的人員抽血，也不違反醫師法。理由是依衛生署101年函釋，「研究計畫進行人體抽血採樣，非屬醫療行為」；衛福部114年8月雖補充說明，抽血「係醫事專業技術，應由接受相關訓練，且具有效期間執業執照醫事專業人員為之」，但檢方認為這與是否屬醫療行為的判斷無關，且人體研究法無相關刑事責任規定。

人本質疑，同樣是把針頭扎進靜脈，為了治療必須由醫事人員執行，否則需負刑事責任；為了研究，則責任不同。然而只要讓專業度不足的人抽血，風險不會因為目的是研究而降低，受試者承擔的風險一樣，法律的保護卻出現缺口。

對此，人本也呼籲衛福部、國科會正視漏洞，研議修正人體研究法或相關醫事法規，規範研究採血執行人員的資格，並訂定違反時的罰則。也要求運動部、教育部改善舊有的體育班文化；教育部、國科會應清查處分書所揭露，但尚未經主管機關檢視的研究計畫。

台灣師範大學女足抽血案，台北地檢署指揮調查局台北市調處，兵分3路搜索被告前台灣女足名將周台英住居所及辦公室，並約談周台英及4名證人，全案朝詐欺、侵占等罪偵辦。記者林俊良／攝影
台灣師範大學女足抽血案，台北地檢署指揮調查局台北市調處，兵分3路搜索被告前台灣女足名將周台英住居所及辦公室，並約談周台英及4名證人，全案朝詐欺、侵占等罪偵辦。記者林俊良／攝影

周台英 抽血 人本

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台師大女足隊「抽血換學分」教練周台英涉挪用49.8萬元 詐欺等罪起訴

女足隊迫於同儕壓力、教練權威抽血 周台英被控強制罪不起訴

台師大女足案教練周台英詐欺罪起訴 台師大：已籌措受試費還學生

林月琴博士論文IRB審查爭議 余文忠批林誠信問題 林月琴駁余混淆視聽

相關新聞

王大陸、陳柏霖、王子都找他 「閃兵集團」首腦陳志明真面目首曝光

藝人王大陸不滿花360萬元找閃兵集團首腦陳志明幫忙「免役」不成，提告詐欺罪嫌，檢方不起訴陳；王大陸另透過時任台北市刑警大隊代理隊長劉居榮查陳的個資，又找友人幫女友闕沐軒追討400餘萬元債務，一審依違反個人資料保護法判王6月得易科罰金之刑。案經上訴，台灣高等法院今提訊在監服刑的「被害人」陳志明出庭，陳也是首度在媒體面前曝光。

昔被控強迫抽血周台英獲不起訴 人本籲修「人體研究法」

去年學生控訴台師大前女足前教練周台英以學分要脅配合研究抽血，並要求繳回受試費，今天台北地檢署依侵占和詐欺罪起訴周師，但強制罪與違反醫師法兩項則不起訴。人本教育基金會則表示，人體研究法未完善對受試者的保護，呼籲相關單位修法、補足漏洞。

花360萬想免役失敗！王大陸告詐欺揭「閃兵案」 澄清：只是第一批被抓

演藝圈閃兵案持續延燒，藝人修杰楷、陳柏霖、王子、坤達、書偉分別以10萬至30萬元不等價碼造假體檢報告，其中王大陸支付360萬元免役不成，提告閃兵集團首腦陳志明詐欺，卻意外被警方揭開「閃兵案」。王大陸今至台灣高等法院開庭，被問及此事，回應「我只是第一批被抓到」。

中秋送月餅禮盒還合照 基隆檢調約談議員、里長參選人2人釐清涉賄

基隆地檢署接獲檢舉，基隆市仁愛區陳姓代理里長登記為里長參選人，在中秋節前夕的活動中，贈送部分里民月餅禮盒，議員參選人曾維祥也到場，還一起合拍照片貼臉書，曾維祥的父親議員曾紀嚴涉綁標弊案被收押，他「代父山征」參選。檢警調今約談陳、曾兩人，搜索相關多處住所，釐清是否涉及賄選。

轉帳不慎誤匯43萬給已故公公 糊塗媳告中華郵政討錢卻輸了

北市一名金姓媳婦搞糊塗，於2024年間因轉帳不慎，誤將43萬餘元匯入2021年過世的公公郵局帳戶中，因此對中華郵政提起民事訴訟，請求返還這筆不當得利，一審敗訴。全案上訴二審，台北地院今（30）日駁回上訴，中華郵政免賠確定。

台中銀掏空案 合議庭傳喚「超跑達人」親信、跨國私人飛機經紀商

台中商業銀行前董事長王貴鋒擔任台中銀及台中銀保險經紀人公司負責人期間，涉嫌掏空公司近11億元，用以租購超跑、豪車、招待所、私人飛機及贊助賽車賽事等私人豪奢生活。新北地方法院今傳喚出租龐巴迪私人飛機給王貴峰的「超跑達人」周哲男親信蔣宗玲，以及私人飛機經紀商、港商亞翔航空台灣銷售總監喻湘怡，了解私人飛機的買賣、租賃實務情形。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。