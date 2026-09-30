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中秋送月餅禮盒還合照 基隆檢調約談議員、里長參選人2人釐清涉賄

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆地檢署接獲檢舉，基隆市仁愛區陳姓代理里長登記為里長參選人，在中秋節前夕的活動中，贈送部分里民月餅禮盒，議員參選人曾維祥也到場，還一起合拍照片貼臉書，曾維祥的父親議員曾紀嚴涉綁標弊案被收押，他「代父山征」參選。檢警調今約談陳、曾兩人，搜索相關多處住所，釐清是否涉及賄選。

基隆地檢署偵辦「乾泰豐」公司承包市政府公共工程、路燈採購涉圍標、綁標弊案，經二波搜索，已收押曾紀嚴、業者及前區長等7人。曾維祥因曾紀嚴涉綁標弊案被收押，他「代父山征」登記參選。檢調今天到市府單位調閱資料，持續偵辦綁標案後續。

基隆地檢署另接獲檢舉，基隆市仁愛區陳姓代理里長已登記為里長參選人，在中秋節前夕的活動中，贈送部分里民月餅禮盒，議員參選人曾維祥也到場，還一起合拍照片貼陳的臉書。

檢警調正在釐清月餅發放名目、經費來源、發放對象、發放條件等，釐清是否有對價關係，有無涉及賄選。除約談曾、陳2人釐清，也另傳喚10多名拿到月餅禮盒里民調查，但相關人否認與賄選有關。

據曾維祥的家人表示，今天曾在家中被帶走，不清楚什麼事，強調曾的團隊絕無任何違法情事，只能無奈配合調查，等待偵訊結果釐清真相還其清白。基隆地檢署表示，今天執行搜索、約談相關人，目前釐清調查中。

中秋送月餅禮盒還合照， 基隆檢調約談議員、里長參選人2人釐清是否構成賄選。記者游明煌／攝影
中秋送月餅禮盒還合照， 基隆檢調約談議員、里長參選人2人釐清是否構成賄選。記者游明煌／攝影

月餅 基隆 里長

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