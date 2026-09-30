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轉帳不慎誤匯43萬給已故公公 糊塗媳告中華郵政討錢卻輸了
北市一名金姓媳婦搞糊塗，於2024年間因轉帳不慎，誤將43萬餘元匯入2021年過世的公公郵局帳戶中，因此對中華郵政提起民事訴訟，請求返還這筆不當得利，一審敗訴。全案上訴二審，台北地院今（30）日駁回上訴，中華郵政免賠確定。
金婦主張，她於2024年9月27日，曾因操作轉帳錯誤，糊塗將43萬6400元匯入3年前早已過世的公公戶頭中。她認為，中華郵政因此獲有不當得利，提告試圖討回這筆款項。
一審北院簡易庭審理，根據民法規定，當一方「無法律上原因（即欠缺給付目的）」而獲得利益，導致另一方受有損害時，受損害的一方可行使不當得利返還請求權，要求對方返還利益。
北院簡易庭指出，金融機構與存款客戶間的關係，應屬於消費寄託契約關係，不過民法並未明文，客戶死亡即視為消費寄託契約終止，因此相關權利義務對於公公的繼承人仍然存在。
北院簡易庭說明，意即公公在死亡後，不代表他跟中華郵政之間的存款契約消失，有關存款的權利義務將轉由公公的繼承人承受。
回到本案，北院簡易庭審理認為，縱使金婦確實為「誤匯」而產生不當得利，也應由公公的繼承人負返還義務，而非中華郵政，一審判她敗訴。
全案上訴二審，北院仍認定媳婦請求返還不當得利無理，今日駁回上訴，中華郵政免賠確定。
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