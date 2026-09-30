台中銀掏空案 合議庭傳喚「超跑達人」親信、跨國私人飛機經紀商

台中商業銀行前董事長王貴鋒擔任台中銀及台中銀保險經紀人公司負責人期間，涉嫌掏空公司近11億元，用以租購超跑、豪車、招待所、私人飛機及贊助賽車賽事等私人豪奢生活。新北地方法院今傳喚出租龐巴迪私人飛機給王貴峰的「超跑達人」周哲男親信蔣宗玲，以及私人飛機經紀商、港商亞翔航空台灣銷售總監喻湘怡，了解私人飛機的買賣、租賃實務情形。

蔣女指出，周哲男的極緻租賃、鴻圖保險代理人都是國內唯一專營超跑領域，服務金字塔頂級客戶的業者，過去辦如賽道日等活動時，就有多家私人飛機廠商如達梭、Honda、灣流主動前來接洽，表示願意帶周手上的這些客戶去參觀私人飛機，就是看重這些超跑客戶與私人飛機客層高度重疊的潛在消費能力。

喻女則證稱，亞翔航空總部設在香港，專門經營俗稱私人飛機的公（商）務航空服務，可提供包括買賣、融資、法務等各種完整配套措施的經紀諮詢，並表示全球每年都有近萬架的私人飛機交易，大型企業共用公務飛機，或是買來轉租都相當常見。

喻女也表示，周哲男在私人飛機這個領域相當知名，因為專營超跑讓他頗有人脈，例如法國達梭已過世的老老闆，就曾用他個人曾載過法國總統的私人飛機，專程從法國飛來，到台灣載周哲男回法國他的私人莊園用餐，可見得對周的重視。