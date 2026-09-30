快訊

王大陸、陳柏霖、王子都找他 「閃兵集團」首腦陳志明真面目首曝光

亞運網球／葛蘭喬安娜不敵菲律賓超新星 許育修男雙晉級4強再登頒獎台

2機師爆衝突1人被刺濺血！客機2分鐘下降5千公尺 杜拜航班急轉降沙國

聽新聞
0:00 / 0:00

台中銀掏空案 合議庭傳喚「超跑達人」親信、跨國私人飛機經紀商

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

台中商業銀行前董事長王貴鋒擔任台中銀及台中銀保險經紀人公司負責人期間，涉嫌掏空公司近11億元，用以租購超跑、豪車、招待所、私人飛機及贊助賽車賽事等私人豪奢生活。新北地方法院今傳喚出租龐巴迪私人飛機給王貴峰的「超跑達人」周哲男親信蔣宗玲，以及私人飛機經紀商、港商亞翔航空台灣銷售總監喻湘怡，了解私人飛機的買賣、租賃實務情形。

蔣女指出，周哲男的極緻租賃、鴻圖保險代理人都是國內唯一專營超跑領域，服務金字塔頂級客戶的業者，過去辦如賽道日等活動時，就有多家私人飛機廠商如達梭、Honda、灣流主動前來接洽，表示願意帶周手上的這些客戶去參觀私人飛機，就是看重這些超跑客戶與私人飛機客層高度重疊的潛在消費能力。

喻女則證稱，亞翔航空總部設在香港，專門經營俗稱私人飛機的公（商）務航空服務，可提供包括買賣、融資、法務等各種完整配套措施的經紀諮詢，並表示全球每年都有近萬架的私人飛機交易，大型企業共用公務飛機，或是買來轉租都相當常見。

喻女也表示，周哲男在私人飛機這個領域相當知名，因為專營超跑讓他頗有人脈，例如法國達梭已過世的老老闆，就曾用他個人曾載過法國總統的私人飛機，專程從法國飛來，到台灣載周哲男回法國他的私人莊園用餐，可見得對周的重視。

新北地院今就台中銀行掏空案再度開庭，前董事長王貴鋒開庭後離去。記者蔣永佑／攝影
新北地院今就台中銀行掏空案再度開庭，前董事長王貴鋒開庭後離去。記者蔣永佑／攝影

台中銀 達人 掏空

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

財富消費觀轉變／新富豪捨傳統奢華 改追求人生體驗

財富消費觀轉變／陸90後AI霸總 還是愛買豪宅

北市表揚優良不動產從業人員 信義房屋4人獲市長表揚

SpaceX上市後…14年老員工一夕致富 攜妻辭職月花79萬環遊世界

相關新聞

王大陸、陳柏霖、王子都找他 「閃兵集團」首腦陳志明真面目首曝光

藝人王大陸不滿花360萬元找閃兵集團首腦陳志明幫忙「免役」不成，提告詐欺罪嫌，檢方不起訴陳；王大陸另透過時任台北市刑警大隊代理隊長劉居榮查陳的個資，又找友人幫女友闕沐軒追討400餘萬元債務，一審依違反個人資料保護法判王6月得易科罰金之刑。案經上訴，台灣高等法院今提訊在監服刑的「被害人」陳志明出庭，陳也是首度在媒體面前曝光。

昔被控強迫抽血周台英獲不起訴 人本籲修「人體研究法」

去年學生控訴台師大前女足前教練周台英以學分要脅配合研究抽血，並要求繳回受試費，今天台北地檢署依侵占和詐欺罪起訴周師，但強制罪與違反醫師法兩項則不起訴。人本教育基金會則表示，人體研究法未完善對受試者的保護，呼籲相關單位修法、補足漏洞。

花360萬想免役失敗！王大陸告詐欺揭「閃兵案」 澄清：只是第一批被抓

演藝圈閃兵案持續延燒，藝人修杰楷、陳柏霖、王子、坤達、書偉分別以10萬至30萬元不等價碼造假體檢報告，其中王大陸支付360萬元免役不成，提告閃兵集團首腦陳志明詐欺，卻意外被警方揭開「閃兵案」。王大陸今至台灣高等法院開庭，被問及此事，回應「我只是第一批被抓到」。

中秋送月餅禮盒還合照 基隆檢調約談議員、里長參選人2人釐清涉賄

基隆地檢署接獲檢舉，基隆市仁愛區陳姓代理里長登記為里長參選人，在中秋節前夕的活動中，贈送部分里民月餅禮盒，議員參選人曾維祥也到場，還一起合拍照片貼臉書，曾維祥的父親議員曾紀嚴涉綁標弊案被收押，他「代父山征」參選。檢警調今約談陳、曾兩人，搜索相關多處住所，釐清是否涉及賄選。

轉帳不慎誤匯43萬給已故公公 糊塗媳告中華郵政討錢卻輸了

北市一名金姓媳婦搞糊塗，於2024年間因轉帳不慎，誤將43萬餘元匯入2021年過世的公公郵局帳戶中，因此對中華郵政提起民事訴訟，請求返還這筆不當得利，一審敗訴。全案上訴二審，台北地院今（30）日駁回上訴，中華郵政免賠確定。

台中銀掏空案 合議庭傳喚「超跑達人」親信、跨國私人飛機經紀商

台中商業銀行前董事長王貴鋒擔任台中銀及台中銀保險經紀人公司負責人期間，涉嫌掏空公司近11億元，用以租購超跑、豪車、招待所、私人飛機及贊助賽車賽事等私人豪奢生活。新北地方法院今傳喚出租龐巴迪私人飛機給王貴峰的「超跑達人」周哲男親信蔣宗玲，以及私人飛機經紀商、港商亞翔航空台灣銷售總監喻湘怡，了解私人飛機的買賣、租賃實務情形。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。