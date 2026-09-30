周玉蔻、蔡玉真烏龍爆料獲輕判 張淑娟下跪哭求高院「還公道」

媒體人周玉蔻、蔡玉真烏龍爆料，指前中華民國小姐張淑娟和台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」，一審各被判刑1年6月，全案上訴，二審昨依個資法等罪，改判周9月徒刑；另改判蔡6月徒刑，得易科罰金18萬元。該案仍可上訴。張淑娟不滿判決結果，今由國民黨立委王鴻薇陪同開記者會，張淑娟講到激動處，當場下跪哭求高等法院還她一個公道，不要向被告低頭。

張淑娟說，這4年進出法院爭取自己的清白，但不能接受昨天二審判決結果。她不滿周玉蔻明知道蔣萬安父親的蔣孝嚴婚外情對象是王姓藝人，卻和蔡玉真一起汙衊她「滾床單」；一般人認為誹謗名譽罪不重，但蔡玉真是非法利用個資，在節目上拿出她的各種照片、隨便說人家滾床單。

張淑娟拿出資料，指自己1986年考進中華航空，1990年即離職，而華信航空是之後才成立，對周玉蔻節目中曾提及「華航有規矩，一定要飛華信」等說法不符，且周玉蔻主持的節目曾使用她的照片及相關個人資料，NCC當時也曾對民視相關節目開罰，民視提起訴訟後也敗訴，相關處分與司法程序都應成為案件判斷的一部分，高院卻輕判。

張淑娟聲淚俱下，講到激動處還下跪說：「我跪求中華民國高等法院還我們清白！」「不要再讓媒體資深人興風作浪！」她說，蔡玉真非法利用她個資，數位烙印一輩子跟著她，自己沒有滾床單，「我懇請高等法院的法官大老們，希望你們思考，你們這樣縱放一個累犯」，她是替中華民國的老百姓請願。

張淑娟說，她喜歡畫畫，但她現在沒有辦法畫畫，還希望餘生還可以用畫畫來養活自己，懇求高等法院，不要向被告低頭，若低頭就是讓台灣的司法破網、破洞。

國民黨立委王鴻薇陪同張淑娟（圖）舉行「張淑娟抗議高院針對周玉蔻烏龍爆料二審輕判」記者會，張淑娟提出很多照片表示周玉蔻明明知道蔣萬安父親蔣孝嚴婚外情對象是王姓藝人，卻和蔡玉真一起汙衊她「滾床單」。記者蘇健忠／攝影